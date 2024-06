Acusado de dirigir bêbado, em alta velocidade, atropelar, não prestar socorro e matar a ciclista Marina Kohler Harkot, em 8 de novembro de 2020, o empresário José Maria da Costa Júnior vai a júri popular nesta quinta-feira (20), em São Paulo.

Marina tinha 28 anos quando foi atingida pelo carro dirigido por Costa Júnior enquanto pedalava na avenida Paulo 6º, zona oeste da cidade de São Paulo. Morreu na hora.

Ato pede justiça por Marina Harkot em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde o atropelador José Maria da Costa Júnior será julgado por júri popular nesta quinta - Eduardo Knapp/Folhapress

Cientista social e mestre em arquitetura, Marina pesquisava justamente a relação entre a bicicleta, as mulheres e a cidade de São Paulo. Em sua dissertação, que pode ser lida no arquivo de teses da USP, Marina escreveu: "O presente trabalho defende que a situação que as mulheres enfrentam cotidianamente em cidades que não foram planejadas para dar conta de suas rotinas e suas necessidades é análoga à situação daquelas pessoas que escolhem se deslocar de bicicleta enfrentam cotidianamente ao circular por uma cidade feita para carros".

Análises periciais em imagens de câmeras de segurança constataram que o empresário dirigia a 95 Km/h no momento do impacto, quase o dobro da velocidade máxima permitida na avenida (50 Km/h). Ele também foi flagrado por câmeras de segurança do condomínio onde morava, nas imagens ele aparece sorrindo pouco depois de atropelar Marina e fugir.

A defesa do empresário afirma que ele não prestou socorro porque entrou em pânico.

A investigação também encontrou provas de que Costa Júnior consumiu uísque minutos antes do atropelamento, em um bar da Vila Madalena.

Em 2022 o empresário pediu ao TJ-SP (Tribunal de Justica de São Paulo) a reclassificação do crime de homicídio com dolo eventual (quando há intenção de matar) para homicídio culposo (sem intenção). O recurso foi negado em abril daquele ano pela juíza Jéssica de Paula Costa Marcelino, que entendeu haver indícios de crime doloso contra a vida e manteve a decisão final nas mãos do Tribunal do Júri.

Se condenado, José Maria da Costa Júnior, hoje com 36 anos de idade, pode pegar até 20 anos de prisão em regime fechado.

O julgamento acontecerá no Fórum Criminal da Barra Funda, com início marcado para às 13h desta quinta. A expectativa é que o colegiado chegue a um veredicto no dia seguinte.

No último sábado (15), manifestações realizadas nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belém e Recife pediram paz no trânsito, justiça e a condenação de Costa Júnior.