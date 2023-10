São Paulo

Espaço com arquitetura moderna, drinques assinados por bartender consagrado e DJs convidados que dão um ar de balada ao ambiente. O novo bar da capital paulista seria parecido com vários outros não fosse uma característica única: ele flutua sobre o rio Pinheiros.

Iniciativa da cervejaria Heineken, o Floating Bar é um projeto sazonal e ficará aberto somente até o dia 29 de outubro, entre sexta e domingo. Para ter acesso, é preciso fazer uma reserva pelo site heinekenfloatingbar.com.br —as reservas começam às quartas de cada semana e se esgotam rapidamente. A capacidade do bar é de cem pessoas, com público rotativo de 200. Além da plataforma flutuante, há outro espaço, menor e com banheiros, na margem.

Floating Bar, da Heineken, bar sazonal sobre o rio Pinheiros - Arquivo pessoal

Em frente ao shopping Cidade Jardim, a iluminação verde do espaço (cor tradicional da marca) às vezes fica ainda mais destacada em dias em que a poluição deixa o entorno cinzento. A entrada é feita pelo parque linear Bruno Covas e uma passarela liga o bar na margem com a plataforma, que está inserida no movimento "Green Your City", da Heineken —algo como "deixe sua cidade mais verde", em tradução livre. Aliás, a marca é desde 2021 uma das patrocinadoras do parque.

"A agenda ESG está no centro da nossa estratégia de negócio e presente em todas as etapas da tomada de decisões", comenta Mauro Homem, vice-presidente de sustentabilidade da Heineken, destacando ainda a importância do entorno do rio Pinheiros para a cidade.

O bar é todo aberto, portanto, mesmo nas noites quentes de primavera, convém levar uma blusa leve ou um casaco corta-vento. A plataforma flutuante tem vista para os dois lados do rio, com um bar circular no centro.

É dali que, além das long necks e chope da Heineken (R$ 15), saem cinco drinques com a assinatura do prestigiado bartender Ale D’Agostino, como o Apple Hops, com gim, xarope de maçã-verde, suco de limão, açúcar e cerveja da marca (por R$ 35) ou o Dutch Julep, com bourbon, suco de limão, hortelã, açúcar e cerveja (R$ 38) —sim, todos os drinques são complementados com cerveja.

O cardápio enxuto também inclui comes como a porção de coxinha com shiitake (R$ 36, com seis unidades); ou a vegetariana burrata com molho pesto de pistache (R$ 67). O bar não tem fins lucrativos, portanto, todo o lucro será revertido para ações em prol de melhorias do rio Pinheiros, em uma parceria com a fundação S.O.S. Mata Atlântica.

"Contribuir para a construção de uma cidade mais verde e sustentável é uma demanda urgente da sociedade e nosso propósito como marca é ter um olhar inédito para formas de discutir o impacto ambiental e, por meio de experiências e intervenções, fazer um convite à reflexão e a ocupação de espaços urbanos", diz Eduardo Picarelli, diretor da unidade de negócios da Heineken no Brasil.

Este não é o primeiro bar sazonal da Heineken em São Paulo neste ano. Em abril, a marca levou para a Vila Madalena o Icebox, inspirado no universo do game Valorant.

Floating Bar

Acesso pelo parque linear Bruno Covas, em frente ao shopping Cidade Jardim. Sex. a dom.: 16h às 22h, até 29 de outubro. Reservas devem ser feitas às quartas em https://heinekenfloatingbar.com.br. Apenas para maiores de 18 anos. Dicas úteis: há um estacionamento no local, mas prefira usar aplicativos ou táxi; recomenda-se casacos leve ou corta-vento; e não alimente as capivaras