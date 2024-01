São Paulo

O ano ainda está no começo, mas algumas cervejarias já tiraram novidades da gaveta. É o caso da curiosa "cerveja de chiclete" Tutti Smutti 3, da gaúcha Suricato Ales (em parceria com a Sacramento, de Chapecó, SC). Além da chiclete de tutti-frutti, a cerveja leva algas cargas de frutas e lactose e está disponível em edição limitada em São Paulo.

Tem também relançamentos da Dádiva (com goiabada) e da Stormy (com melancia), além de criações lupuladas da mineira Koala e da paulista Croma. Confira abaixo.

Tutti Smutti 3, a cerveja de chiclete da Suricato em parceria com a Sacramento Brewing - Divulgação

Pilars of Creation (Koala San Brew, @koalasanbrew)

A ótima cervejaria mineira começa o ano com uma triple IPA de 9,8%, carregada de lúpulos da Oceania (Enigma e Eclipse, da Austrália) e Riwaka (variante exclusiva de uma fazenda neozelandesa). Para completar, a receita usa uma levedura desenvolvida para a cervejaria de Nova Lima. O resultado é uma cerveja bem cítrica e refrescante, levemente turva, de coloração amarelo-palha. No EAP, está disponível em lata e chope (R$ 35, 220 ml).

Point of View (Dádiva, @cervejariadadiva)

Trata-se de um relançamento, para alegria de quem já tomou antes. A russian imperial stout não parece o estilo mais indicado para o verão, mas a cerveja está uma delícia. Com goiabada e coco, repete a mesma receita usada em 2018, quando fizeram uma colaborativa com a dinamarquesa Amager Bryghus. Com dulçor na medida, notas de cacau e 10,5% de álcool, é uma cerveja para se apreciar com calma. Disponível no EAP e no Tap Tap.

Point of View, uma russian imperial stout com goiabada e coco, da Cervejaria Dádiva - Reprodução

Tutti Smutti 3 (Suricato, @suricatoales + Sacramento Brewing, @sacramentobrewing)

Sucesso de público da gaúcha Suricato (em parceria com a catarinense Sacramento Brewing), é uma cerveja, digamos, fora da casinha, que já chega ao seu terceiro lote, agora em tom verde (as outras foram vermelha e azul). A cerveja de chiclete é uma smoothie sour e, de fato, inclui chiclete sabor tutti-frutti. Além disso, como descreve a cervejaria, leva "uma cacetada de lactose e um caminhão de frutas não fermentadas", entre elas, maçã-verde e kiwi. Com 7% de álcool, a cerveja, em lata, está disponível em poucos bares de São Paulo, e deve acabar rapidinho. Disponível no EAP e no Tap Tap (por R$ 38).

Watermelon Hortelã (Stormy Brewing)

Esta imperial sour da cervejaria de Campinas ficou ainda mais refrescante. Isso porque, além de melancia e frutas vermelhas, a nova edição ganhou o reforço do hortelã. Apesar de seus 7,6% de álcool, é altamente indicada para as ondas de calor da cidade. No copo, parece um belo suco de melancia (com alguma espuma). Disponível no EAP em lata e na tap (R$ 16, 220 ml).

Wave Pool Max (Croma Beer, @cromabeer)

O brewpub da Vila Madalena começou 2024 com tudo e já apresentou três lançamentos. Este foi o primeiro, uma juicy IPA com uma surra de lúpulos que resulta em uma cerveja bem refrescante, com aromas cítricos e frutados. Com 7,1% de álcool, está disponível no bar da marca em lata ou na torneira (R$ 34, 350 ml).

Onde encontrar

Empório Alto dos Pinheiros - r. Vupabussu, 305, Pinheiros, @eapsp

Tap Tap - Centro - r. da Consolação, 465, Centro, @taptapsp; e Perdizes - r. Turiassu, 625, Perdizes

Croma Beer - R. Harmonia, 472, Vila Madalena, tel. 3032-2061, @cromabeer

Cervjejoteca - R. . Bartolomeu de Gusmão, 40, Vila Mariana, @cervejoteca