São Paulo

Ainda faltam pouco mais de três meses para os Jogos Olímpicos, mas o quadro de medalhas das cervejarias já saiu no início de março. Pela primeira vez, a Sabores do Malte, de Maringá (PR), foi eleita a melhor cervejaria no Concurso Brasileiro de Cerveja, realizado em Blumenau.

Ao todo, a cervejaria conquistou 21 medalhas, com sete de ouro, oito de prata e seis de bronze. Em segundo lugar ficou a Brewine Leopoldina, de Garibaldi (RS), com seis de ouro, oito de prata e duas de bronze.

Marcos Schiavoni, mestre-cervejeiro da Sabores do Malte, de Maringá, com as medalhas do Concurso Brasileiro de Cerveja - Divulgação

"Fizemos um trabalho incansável para alcançar este momento. Fazer cerveja é uma arte e, ano após ano, estamos aprimorando esta arte. O resultado de tudo isso são clientes felizes e nós cervejeiros orgulhosos pelas cervejas bem executadas", celebra Leandro Almeida, sócio da Sabores do Malte.

Com o resultado, a Sabores do Malte repete o sucesso local da Cathedral, também de Maringá, que venceu o evento quatro vezes, a última, em 2021.

Entre os rótulos que ficaram com a medalha de ouro estão estilos como a india pale lager Alvorada Voraz, a dry stout Luar do Sertão e a india pale ale New Sensation (com lúpulos da Nova Zelândia).

Quem também celebrou foi Marcos Schiavoni, sócio de Almeida e segundo colocado na nova categoria que premiou os mestres-cervejeiros. "[O resultado] é fruto da nossa dedicação e paixão pela cerveja. São anos de muito estudo para chegar onde chegamos", comemora.

Carlos Mioranza, da Alem Bier (RS), foi escolhido o melhor mestre-cervejeiro, uma vez que seus rótulos obtiveram a melhor média de notas.

Antes do título inédito em 2024, a Sabores já vinha figurando com regularidade entre as mais medalhadas. Foi o melhor brewpub de 2021, terceira melhor cervejaria em 2022 e quinta colocada no ano passado.

Para provar a Sabores do Malte, será preciso ir até Maringá. A cerveja pode ser encontrada no taproom dentro do Super Muffato ou em um beer garden inaugurado em 2019, dentro do Mercadão de Maringá, com 36 torneiras.

Em terceiro lugar no concurso de Blumenau ficou a catarinense Big Jack, deixando para trás a gaúcha Alem Bier —vencedora dos dois concursos anteriores. A Opa Bier, de Joinville (SC), fechou o top 5, formado apenas por cervejarias do sul.

Melhor rótulo

Além do segundo lugar entre as cervejarias, a Leopoldina conquistou o prêmio Best of Show, dado ao melhor rótulo do evento. O título veio com a Italian Grape Ale Sauvignon Blanc, que conquistou 99 pontos entre cem possíveis.

A segunda melhor cerveja no Best of Show foi uma catharina sour com mirtilo e maracujá da catarinense Cerveja Cherokee, de Jaraguá do Sul. Completando o pódio ficou a witbier da Golden Mist, de Cambé, perto de Londrina.

No total, o Concurso Brasileiro de Cerveja recebeu 4.147 amostras de 567 cervejarias, que representavam 21 estados. O CBC distribuiu 408 medalhas, 127 delas de ouro.