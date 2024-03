São Paulo

Uma produtora do Globo Repórter me procurou alguns meses atrás.

O programa iria abordar a cultura de boteco no Brasil. Ela, carioca, procurava um mote para falar dos bares de São Paulo. Algo que os diferenciasse das bodegas do Rio e Belo Horizonte.

Nem precisei pensar na resposta. A cena botequeira paulistana –no cômputo geral, mais fraca do que a carioca ou a belo-horizontina– brilha quando se trata dos bares tocados por descendentes de japoneses.

Luiz Nozoie, dono do bar que leva seu nome, morreu aos 93 anos em 25/3/2024 - Gabriel Cabral/Folhapress

É algo único de São Paulo, exótico para a maior parte do Brasil.

A cidade tem muitos izakayas, bares tipicamente japoneses, com decoração japonesa e comida japonesa.

Alguns são autênticos, outros foram projetados para parecer autênticos. A fórmula acabou replicada com sucesso em cidades onde a comunidade nipônica é numericamente irrelevante.

Mais interessantes são os botecos, sem qualquer tipo de presunção internacional ou folclórica, com nipo-brasileiros no comando. Um nicho em que o Bar do Luiz Nozoie reina absoluto.

Quem é de fora não tem ideia da comoção que causou a morte do seu Luiz, aos 93 anos, na última segunda-feira (25). O velho e o bar são patrimônios inestimáveis para a comunidade dos bebedores de cerveja de São Paulo.

O Bar do Luiz Nozoie, no bairro da Saúde, não tem placa ou letreiro. É de um tempo em que apenas a vizinhança frequentava os botecos e as vendas.

Eles não precisavam anunciar um nome fantasia. Bastava o nome do dono, transmitido no boca a boca.

"Filho, vai no Carlão comprar cem gramas de presunto." "Vou pegar umas cervejas no bar da Alice e já volto." Era assim que funcionava.

Por muito tempo, foi só o bar do Luiz. Mas São Paulo se agigantou, e a fama se espalhou para além dos arrabaldes da zona sul. Mais: outro Bar do Luiz, este na zona norte, conquistou reputação semelhante.

Naquele ponto, os dois Luízes entenderam que precisariam assinar seus sobrenomes: Nozoie e Fernandes.

A cerveja do Luiz Nozoie, quiçá a mais gelada do Brasil, não explica o carinho dos frequentadores pelo bar.

A comida emociona, em especial as frituras: pastéis, espetos de camarão, bolinho de milho, rã à milanesa. Por favor, vá experimentar a rã do Luiz Nozoie. Mas a comida, isoladamente, tampouco justifica a aura de lá.

O borogodó do Luiz vem de um amontoado de predicados abstratos. O tal espírito do boteco.

Cabem aí o tempero japonês, o capricho japonês, o calor brasileiro, a informalidade de boteco, o amor palpável da família Nozoie pelo negócio –que não decaiu um milímetro quando o patriarca precisou delegar atribuições para a prole e agregados.

A freguesia capta esse espírito e vibra na mesma frequência. Por isso o Bar do Luiz Nozoie é um bar quase perfeito. Quase.

O botafoguense Preá, cartógrafo dos botequins de Copacabana, prega uma teoria peculiar: o melhor bar é o mais perto de casa. Eu meio que concordo.

O único defeito do Bar do Luiz Nozoie é ficar longe demais da minha casa. Por isso bebi lá muito menos do que gostaria.

Descanse em paz, seu Luiz.