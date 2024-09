São Paulo

Deu na rede mundial de computadores: o ator Fábio Assunção, para atuar no filme "Motel Destino", passou três meses se alimentando exclusivamente de ovos. Não foi especificado se os referidos ovos eram fritos, cozidos ou mexidos.

Fábio alega que comia quatro ou cinco ovos no café da manhã e passava o resto do dia em absoluto jejum. Seriam entre 360 e 450 ovos no período, algo pífio para nossas necessidades nutricionais.

Como resultado, perdeu dez quilos.

Fábio Assunção em cena de 'Motel Destino' - Divulgação

Se é verdade ou não, agora pouco interessa. O factoide foi conveniente ao ator, à produção do filme e à mídia toda.

Fabio, galã que virou dependente químico e deu a volta por cima, está com uma aparência fabulosa para um homem com sua idade e seu histórico. O filme ganhou divulgação orgânica. A imprensa ganhou audiência.

Desde os anos 1970, atores e atrizes de Hollywood se submetem a dietas extremas para se adequar à descrição física de seus personagens. O método doidão ganhou visibilidade quando Robert De Niro engordou 30 quilos para interpretar o pugilista Jack LaMotta em "Touro Indomável" (1980), de Martin Scorsese.

Desde então, a indústria do entretenimento nos trouxe coisas como jejuns suicidas para interpretar vítimas do Holocausto e rotinas insanas de musculação para transformar tiozões normais em super-heróis. Para as atrizes, quando o papel precisa ser sexy, o combo dieta doida + treino irresponsável.

O tom geral da cobertura dessas transformações valoriza a obstinação do artista em perseguir a caracterização perfeita. A apologia do comportamento autodestrutivo.

Os ovos do Fábio Assunção foram longe demais, a julgar pelas mensagens difundidas na internet. Quase sempre há a ponderação sobre os danos que tal dieta pode causar à saúde, com a subsequente análise de um especialista.

Ocorre que comunicação não é só palavra.

Fábio Assunção está lá, bonito, forte e pleno. Essa é a foto.

P.S.: Na próxima sexta, estreia na edição impressa a coluna em novo formato, que inclui uma receita. Nos posts exclusivamente digitais, manterei o esquema de sempre.