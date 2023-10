Quantas vezes você já analisou o retorno obtido de um título bancário? Essa análise vai mostrar que algumas características de títulos resultam em retorno pior que a taxa contratada. Isso mesmo. Você está ganhando menos do que imaginava e, provavelmente nem sabe. Explico em que tipo de títulos isso ocorre e a razão.

Explico por que você ganha menos do que a rentabilidade contratada quando investe em LCI e LCA. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK504 - REUTERS

Em um de meus artigos desta semana, mencionei que uma LCI ou LCA que promete pagar 90% do CDI vai render apenas 85% do CDI em 10 anos.

Muitos leitores me questionaram como isso pode ocorrer. Ou seja, como você contrata um investimento para ganhar uma rentabilidade e ganha ao final menos do que esperava?

A questão está em como a rentabilidade de títulos referenciados ao CDI é calculada.

Vou dizer como você imagina que é calculado o retorno de uma LCI ou LCA com vencimento em 2 anos que promete remunerar 90% do CDI e como ele realmente é calculado. As duas formas não são iguais.

Provavelmente, você imagina que para obter a rentabilidade final se calcula quanto acumula o CDI nos dois anos e depois se multiplica pelo percentual do CDI. Por exemplo, imagine que você aplicou há dois anos. Nesse caso, o CDI no período rendeu 26,25%. Você provavelmente acredita que sua LCI deveria ter rendido 26,25%*90% = 23,63%.

Entretanto, essa não é a rentabilidade que você ganhou. Explico abaixo como a rentabilidade é realmente calculada.

O CDI é uma taxa diária. Portanto, você deve acumular diariamente o retorno do CDI multiplicado pelos 90%. Talvez, você se pergunte: mas não dá o mesmo resultado? Não.

A acumulação de retorno é calculada de forma composta. Assim, o CDI do dia anterior que foi multiplicado por 90% é multiplicado pelo seguinte que também é multiplicado por 90%. Esse produto sucessivo faz com que o retorno final seja menor. Explico com um exemplo mais simples.

Faça a seguinte experiência. Multiplique 90% por 90% por 90%. Se você fizer este produto, vai ver que o resultado é 72,9%, ou seja, bem menor que 90%. Esse exemplo é exagerado, mas ilustra o caso.

O cálculo real de rentabilidade é feito da seguinte forma. Atualmente, o CDI de um dia é de 0,0473%. Para calcular o retorno de 90% do CDI em 3 dias seria: (1+0,0473%*90%)*(1+0,0473%*90%)*(1+0,0473%*90%). Com uma LCI de 2 anos, esse cálculo seria repetido cerca de 504 vezes. Em dez anos, seria um produto destes termos em 2500 vezes. Perceba que os 90% se multiplicam entre si como no exemplo simples que dei acima.

Vamos voltar ao exemplo da LCI ou LCA com vencimento em 2 anos que promete pagar 90% do CDI. Ao final dos últimos 2 anos, o retorno foi de 23,34%, ou seja, 88,9% do CDI. Portanto, menor do que os 90% do CDI que você imaginava ganhar.

Este retorno vai ficando cada vez mais distante do contratado quanto mais tempo você investe com retorno menor que 100% do CDI.

Vamos voltar ao exemplo exagerado para ilustrar o que seria melhor. Multiplique 110% do CDI três vezes da mesma forma como fizemos com o 90% no exemplo. O resultado é de 133,1%, ou seja, maior que o 110%.

Esse efeito similar de composição para cima ocorre quando você investe em CDBs que rendem mais de 100% do CDI. Portanto, para longo prazo, CDBs que rendem mais que 100% do CDI podem ser muito melhores que LCI ou LCA. Você vai encontrar retornos maiores em bancos médios.

Aproveite o retorno maior de CDBs de bancos médios dentro da garantia do FGC. Não escute quem comenta que o FGC não tem condição de cobrir o risco de bancos médios. Fiz entrevista nessa coluna com o CEO do FGC, Daniel Lima. Escute quem entende.

Portanto, cuidado ao pensar que está fazendo um grande negócio ao evitar impostos e investir sempre por um ano em LCI ou LCA e seguir renovando. Faça a conta de quanto você já deixou para trás em retorno se fez isso no passado.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

