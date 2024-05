Que a vida urbana, muitas vezes, nos dá pretextos de sobra para uma rotina sedentária não chega a ser novidade. São as muitas horas no transporte de e para o trabalho, são os riscos de certas áreas e horários que ameaçam a integridade física dos cidadãos, ou mesmo as muitas tentações de lazer disponíveis e que não nos exigem mais que um clique no mouse ou no celular. Mas, como é mais do que sabido que essa rotina sedentária cobra seu preço à frente na forma de doenças diversas, nada como ter um bom motivo para mudá-la um pouquinho que seja. E um desses motivos pode pintar no Dia do Desafio, data internacional de incentivo à atividade física, que terá sua 30ª edição no próximo dia 29 de maio em todo o país.

Grupo caminha na praça do Patriarca, centro de São Paulo - Tiago Lima/Divulgação

Idealizado pela Tafisa (The Association For International Sport for All), organização internacional criada em Bordeaux, na França, em 1991, para incentivar especificamente caminhadas, o evento já chegou a reunir 15 milhões de participantes em mais de 50 países em suas edições. No Brasil, é coordenado pelo Sesc São Paulo e conta com apoio institucional da Isca (International Sport and Culture Association), da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e do Ministério do Esporte, que implantou em 2018 no calendário federal o Dia Nacional do Desafio, sempre na última quarta-feira do mês de maio.

Se o evento nasceu como incentivo a caminhadas, hoje inclui mais de 350 atividades físico-esportivas, valendo qualquer prática que movimente o corpo urbano que resiste a sair do sofá. Para participar, é só entrar em contato com qualquer unidade do Sesc e ver a programação (que é gratuita), lembrando que muitas atividades dispensam inscrição, é só chegar e ir participando.

Luis Antonio Guimarães, gerente de Lazer do Departamento Nacional do Sesc - Divulgação

"Em 2023, no Brasil, 2.274 cidades participaram", conta Luis Antonio Guimarães, gerente de Lazer do Departamento Nacional do Sesc. E ele conta, orgulhoso, que a mobilização chegou a 3.761.372 pessoas inscritas, tanto em unidades do Sesc como em organizações que se organizam para o evento.

"A ideia do Dia do Desafio é promover o corpo em movimento, estimular a atividade física em geral, no ano passado foram mais de 30 mil atividades que vão desde as convencionais, como caminhada, futebol, ciclismo, até outras mais diferentes como danças típicas regionais", explica.

O mote principal do evento, acrescenta Guimarães, é convencer as pessoas a viverem no que a OMS (Organização Mundial de Saúde) chama de Cidade Saudável. Não se trata de apenas adotarem a atividade física como forma de recreação, mas também utilitária. "Queremos motivar os participantes a, por exemplo, irem ao trabalho ou à escola de bicicleta, descerem do ônibus um ou dois pontos antes do seu destino e ir andando até lá, ou a trocarem o elevador pela escada", aponta o executivo.

E aí, quem se anima a encarar o desafio?