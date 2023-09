Um fouet, aquele batedor de arame usado na cozinha, ganha patas, asas e se transforma num galo. Com apenas alguns cortes, um tomate abre um sorriso e esbanja um bigode de três pontas. A partir de um jogo de perspectiva e de escala, panelas empilhadas viram uma montanha para ser escalada.

Com diferentes técnicas e um pouco de imaginação, objetos da vida real se tornam ilustrações de livros infantis. Em "De Galo em Galo", por exemplo, uma colagem surrealista de tábuas, pregos, travesseiros e até alguns alimentos ajudam a criar as aves e os personagens.

Ilustração do livro "A Panela", em que o objeto vira uma montanha a ser escalada - Divulgação

"Tutifruti", que tem texto rimado escrito por Pedro Bandeira, opta por outro caminho e usa frutas, verduras e legumes com pequenas intervenções para dar vida a esses vegetais. Já "A Panela" investiga todas as possibilidades que esse objeto de cozinha pode oferecer ao criar as ilustrações.

Conheça abaixo os três títulos.



De Galo em Galo

O livro de Paulo Netho e Ana Lasevicius é mais do que um jogo que convida o leitor a buscar nas ilustrações os objetos que formam as imagens —e tem de tudo nelas: travesseiro, tábua, pregador, prego, milho, notebook, luva, laranja, numa mistura surrealista que dá vida aos galos do título. Mas, além disso, texto e imagem se complementam e não existem sozinhos. De um lado, as palavras se organizam na forma de tercetos rimados para falar de cada um dos galos. O do Luizinho, por exemplo, nunca dorme sozinho. O da Marina não teme a vacina. Já o galo lá de casa assa pão na brasa. Enquanto isso, as ilustrações criam as personagens de acordo com esses versos. O do Luizinho é feito de travesseiros. O lá de casa tem um espeto com pães franceses. E assim por diante.

De Galo em Galo Preço R$ 66 (40 págs.)

R$ 66 (40 págs.) Autoria Paulo Netho e Ana Lasevicius

Paulo Netho e Ana Lasevicius Editora PequeNós

Tutifruti

Pedro Bandeira, autor de clássicos como "A Droga da Obediência" e escritor escolhido como personalidade literária do prêmio Jabuti deste ano, volta às livrarias com este livro inédito para crianças pequenas. Aqui, também encontramos versos rimados —mas quartetos, todos sobre frutas, verduras e legumes. Bananas se tornam artistas de balé que ficam na ponta do pé, enquanto o abacaxi tem um turbante legal para pular Carnaval. As brincadeiras literárias são ilustradas com vegetais de verdade, que geram personagens a partir do trabalho da artista plástica Mariana Munhoz. Nas imagens, tomates, couves, berinjelas e afins recebem rostos e esbanjam simpatia, o que ajuda a contar a história e também a aproximar esse tipo de alimento das crianças.

Tutifruti - Venha para a Feira da Alegria Preço R$ 74 (48 págs.)

R$ 74 (48 págs.) Autoria Pedro Bandeira e Mariana Munhoz

Pedro Bandeira e Mariana Munhoz Editora Moderna

A Panela

Patricia Auerbach opta por outro caminho em "A Panela". No livro, em vez de uma profusão de objetos que se combinam e se misturam até formar as ilustrações, a autora parte de diferentes tipos de panela para fazer as imagens da obra, que não tem texto. No início, duas crianças abrem o armário da cozinha e dão início a uma viagem com frigideiras, caçarolas e pequenos caldeirões. Nas ilustrações, as panelas são sempre objetos de verdade, vermelhas, chamativas. Já o resto é criado com o traço em preto e branco da ilustradora. Isso permite com que a narrativa brinque com as escalas e com a imaginação do leitor. As panelas se tornam montanhas a serem escaladas, tampas viram capacetes, frigideiras fazem as vezes de violão —numa brincadeira que pode ser repetida em casa ao terminar o livro.