Essa é uma das histórias mais conhecidas da música brasileira. No auditório do programa Calouros em Desfile, o apresentador Ary Barroso, mais lembrado por ser o compositor de "Aquarela do Brasil", recebeu uma menina de 23 anos no palco. Ela usava um vestido folgado e ajustado por alfinetes, calçava sandálias e tinha o cabelo preso de um jeito infantil.

"De que planeta você veio?", perguntou Barroso, em meio aos risos da plateia. A garota era a ainda desconhecida Elza Soares, que respondeu naquele ano de 1953 com uma frase que mudaria a sua carreira para sempre. "Venho do mesmo planeta que o seu, seu Ary", ela disse. "Do planeta Fome."

Ilustração de Edson Ikê para o livro "Elza - A Voz do Milênio" - Divulgação

Tudo o que aconteceu depois disso pertence à história. Mas quando foi que você ouviu pela primeira vez sobre a ida de Elza ao programa de Ary Barroso e o sucesso arrebatador que ela teve sobre o palco, a ponto de o apresentador dizer que nascia ali uma estrela? Quando exatamente foi apresentado à voz vulcânica da cantora, entoando clássicos como "Se Acaso Você Chegasse" ou "Mulher do Fim do Mundo"?

Como ficou sabendo do amor dela por Garrincha, do casamento forçado aos 12 anos, dos filhos mortos, da vez que a BBC a considerou a voz e a cantora do milênio? Tudo isso é bastante conhecido e ainda está fresco na memória do país por causa das centenas de homenagens ocorridas após a morte de Elza, em janeiro do ano passado, aos 91 anos.

Mas muitas crianças talvez tenham o primeiro contato com a potência do seu canto e com as curvas sinuosas de sua vida a partir de "Elza - A Voz do Milênio", biografia para o público infantil recém-publicada por Nina Rizzi e Edson Ikê —e é aí que mora a importância dos chamados livros informativos.

A obra faz um resumo competente e visualmente potente da vida da cantora, mas sem grandes firulas. Em ordem cronológica, o texto parte da infância na favela da Moça Bonita e chega logo aos seus 12 anos de idade, quando foi obrigada pelo pai a se casar com Antonio Soares, de quem ganhou o sobrenome pelo qual ficaria conhecida até o fim. Aos 13, foi mãe pela primeira vez. Aos 15, já tinha perdido dois filhos por causa da fome. Aos 21, era viúva.

Rizzi vai criando a linha do tempo sem poupar o jovem leitor dos problemas que sempre rondaram a vida de Elza. Depois do sucesso no programa de Ary Barroso, por exemplo, ela deu início à carreira de cantora e conheceu nomes como Grande Otelo e o argentino Astor Piazzolla. Mas, ao mesmo tempo, também enfrentou o racismo e o machismo e cantava de graça na rádio Mauá.

A "voz rouca, rascante e cheia de balanço" entoou o amor por Garrincha, mas também gritou quando o jogador se afundou no alcoolismo e agrediu Elza e seu filho. Aliás, essa mesma voz serve de guia para o livro, que elenca sucessos como "Língua", "Meu Guri", "A Carne", "Ave Maria no Morro" e "Maria de Vila Matilde", por exemplo, criando aos poucos um repertório básico para a criança.

Com cores vibrantes e elementos afro, Ikê transforma a complexidade da personagem em imagens, sem tropeçar no equilíbrio complexo que é retratar temas como o sofrimento, a morte, a fome, o racismo, a ditadura militar e a violência para o público infantil.

Texto e ilustração não fogem de nenhum desses tópicos e não cometem o deslize de atenuá-los em nome de uma suposta preservação da infância. Tudo aparece de maneira responsável, longe do sensacionalismo, do choque barato e do desrespeito a uma das maiores figuras da cultura brasileira.

Para ampliar o voo, o fim do livro apresenta uma seleção de discos da cantora, além de filmes e de outros livros sobre ela. Funciona como um convite —ou, como profetizou "Mulher do Fim do Mundo", como uma maneira de manter Elza cantando até o fim.