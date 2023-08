A polêmica e controversa censura aos livros de Roald Dahl no Reino Unido no início deste ano, quando a editora Puffin Books resolveu picotar e alterar o texto de clássicos do autor, justificando que obras como "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e "Matilda" supostamente poderiam soar ofensivas aos leitores de hoje (leia mais aqui sobre o caso), gerou diferentes reações no mundo todo. Uma delas veio da BBC, que resolveu se debruçar com atenção sobre a literatura produzida para crianças e jovens.

Desde maio, o principal conglomerado jornalístico britânico vem publicando diversas reportagens sobre o tema e discutindo a importância da produção literária para esse público e os efeitos da recente onda global de censura. Entre as publicações, há uma lista com os cem melhores livros infantis e juvenis de todos os tempos. O vencedor foi "Onde Vivem os Monstros", clássico ilustrado de Maurice Sendak.

Ilustração de "Onde Vivem os Monstros", de Maurice Sendak - Reprodução

É claro que todo ranking é um recorte e costuma dizer mais sobre quem votou do que sobre os livros escolhidos. E não é diferente aqui. Ao todo, 177 pessoas do mundo todo foram escolhidas pela BBC para votar, de países tão diferentes como Cuba, Vietnã, Armênia e África do Sul. Mas é claro que há distorções. Da América do Sul, por exemplo, apenas Chile e Peru tiveram representantes. Ninguém do Brasil, da Argentina ou da Colômbia foi escutado, apesar de esses países serem importantes polos editoriais da região.

Por outro lado, 46 dos 177 votantes são do Reino Unido, enquanto 16 são dos Estados Unidos —ou seja, juntos eles representam 35% do júri. Além dessa concentração e de uma super-representação europeia, boa parte dos votantes que fogem desse eixo geográfico são de países que foram colônias britânicas no passado, como Índia, Egito, Palestina e a própria África do Sul.

Tudo isso para dizer que não é possível levar a ferro e a fogo essa seleção. Mas vale a pena, sim, dar uma espiada nela.

"Onde Vivem os Monstros", que foi lançado em 1963 e completa 60 anos, conta a história de Max, que tira a mãe do sério e recebe o castigo de ir para o quarto sem comer. Lá dentro, as paredes logo se transformam em árvores. O ambiente vira a terra onde os tais monstros vivem, local onde o menino é coroado o rei das criaturas.

Michelle e Barack Obama leem "Onde Vivem os Monstros" para crianças na Casa Branca em 2016 - Nicholas Kamm/AFP

Nas palavras de Pam Dix, presidente do IBBY do Reino Unido, sigla em inglês para a Organização Internacional dos Livros para Jovens, a obra é "um livro ilustrado perfeito e com várias camadas que revelam novas dimensões a cada leitura".

"É uma metáfora sobre o inconsciente, o contato com nossos próprios monstros", definiu o escritor e ilustrador brasileiro Odilon Moraes, em entrevista sobre o livro para a Ilustrada em 2020 . "Tudo isso com uma forma perfeita de livro ilustrado, em que, à medida que Max entra no mundo dos monstros, as ilustrações vão crescendo e o texto vai sumindo. É como se ele perdesse contato com a civilização."

Apesar de ser uma história lançada nos anos 1960, ela só apareceu por aqui uma única vez, em 2009, pela extinta Cosac Naify. Com mais de 17 mil exemplares vendidos na época, ela até chegou a ter uma segunda edição. Mas, com o fim da editora, em 2015, nenhuma outra casa topou relançar o livro, que está fora de catálogo desde então —mas isso vai mudar.

Como publicou o Painel das Letras aqui na Folha, a Companhia das Letras anunciou recentemente que entrou em acordo com os herdeiros de Sendak para trazer "Onde Vivem os Monstros" de volta ao Brasil. A previsão é que o título chegue às livrarias em outubro. Além dele, serão publicados outras duas histórias do autor: "Na Cozinha Noturna" e o inédito "Lá Fora, Logo Ali".

O pódio da BBC é formado ainda por "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll, e "Pippi Meialonga", de Astrid Lindgren. A lista com os dez primeiros colocados pode ser vista abaixo, junto ao link para o ranking completo.

Para quem ficou curioso em saber como uma lista dessas seria formada se os jurados fossem brasileiros, a Folhinha fez uma seleção parecida em 2019. Na época, foram ouvidos escritores e ilustradores para elencar os livros que toda criança deveria ler antes de crescer. Participaram Pedro Bandeira, Marina Colasanti, Heloisa Prieto, Silvana Salerno, Mariana Massarani, Odilon Moraes e Fernando Vilela.

O título vencedor foi "A Árvore Generosa", do também americano Shel Silverstein. "Onde Vivem os Monstros" apareceu em terceiro lugar. Mas o mais interessante é olhar a presença de obras brasileiras entre as escolhidas —o que só prova que listas dizem muito mais sobre os jurados do que sobre os eleitos, como já foi dito.

O segundo lugar foi ocupado por "Reinações de Narizinho", clássico de Monteiro Lobato formador da literatura infantojuvenil nacional. Também aparecem no ranking "O Menino Maluquinho", de Ziraldo, e "Histórias de Índio", de Daniel Munduruku. A lista completa também está abaixo.

O escritor indígena Daniel Munduruku - Divulgação

É curioso notar ainda que os livros de autores estrangeiros escolhidos pela BBC entre os dez primeiros colocados e os selecionados da Folhinha não são os mesmos, com exceção de "Onde Vivem os Monstros". Mesmo assim, todos são clássicos incontestáveis. "Alice no País das Maravilhas" e "O Pequeno Príncipe" poderiam muito bem estar na lista brasileira, enquanto "A Ilha do Tesouro" e "As Aventuras de Pinóquio" teriam tudo para aparecer no ranking inglês —e de fato estão lá, em 50º e em 21º lugares, respectivamente.

Na verdade, talvez o melhor seja olhar com carinho essas duas seleções —e outras que existam por aí—, fazer uma lista própria e ter contato com todas essas obras, seja ainda na infância, seja já adulto.



Os 10 melhores livros infantis de todos os tempos, segundo a BBC

"Onde Vivem os Monstros" (Maurice Sendak) "Alice no País das Maravilhas" (Lewis Carroll) "Pippi Meialonga" (Astrid Lindgren) "O Pequeno Príncipe" (Antoine de Saint-Exupéry) "O Hobbit" (J.R.R. Tolkien) "Luzes do Norte" (Philip Pullman) "O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa" (C.S. Lewis) "Ursinho Pooh" (Alan Alexander Milne) "A Teia de Charlotte" (E.B. White) "Matilda" (Roald Dahl)

Veja o ranking completo aqui.



Os 11 livros para ler antes de crescer, segundo a Folhinha

"A Árvore Generosa" (Shel Silverstein) "Reinações de Narizinho" (Monteiro Lobato) "Onde Vivem os Monstros" (Maurice Sendak) "A Ilha do Tesouro" (Robert Louis Stevenson) "Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos" (Irmãos Grimm) "Robinson Crusoé" (Daniel Defoe) "O Menino Maluquinho" (Ziraldo) "Os Meninos da Rua Paulo" (Ferenc Molnár) "A História de Babar" (Jean de Brunhoff) "Histórias de Índio" (Daniel Munduruku) "As Aventuras de Pinóquio" (Carlo Collodi)

Leia mais sobre a lista aqui.