Bolonha

Já passava um pouco das seis da tarde em Bancoc quando o celular do ilustrador brasileiro Henrique Coser Moreira começou a apitar. Vivendo há três meses na Tailândia, o curitibano de 25 anos recebia mensagens porque tinha acabado de ganhar o principal prêmio de ilustração da Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, o mais importante evento internacional de literatura para crianças e jovens.

Ele foi o vencedor do International Award for Illustration Bologna Children’s Book Fair - Fundación SM, cujo anúncio foi feito na semana passada, no dia 10. O troféu premia ilustradores de até 35 anos com 15 mil euros, ou quase R$ 85 mil. Além disso, o autor tem também um livro inédito publicado pela editora espanhola Fundação SM e uma exposição individual aberta na Feira de Bolonha do ano seguinte.

"Vencer esses concursos me deu muita energia e fez com que eu percebesse que as pessoas gostavam das minhas histórias", contou o ilustrador no dia seguinte ao anúncio, em entrevista feita por chamada de vídeo. "Durante a faculdade, eu não tinha tanta perspectiva, parecia fora do horizonte trabalhar com ilustração e livro ilustrado."

Sim, foram vários os concursos vencidos, assim mesmo, no plural. Com trabalhos cheios de cores demarcadas, quadrados usados como molduras e uma estética que flutua entre o olhar infantil e a piscadela ao hipster contemporâneo, Moreira vem se consolidando como um dos jovens ilustradores mais premiados do Brasil nos últimos anos.

As últimas medalhas foram para "Tatu do Azul", que tem texto de Elias Nasser e acabou de sair do forno pelas Edições Barbatana, com lançamento oficial marcado para daqui a duas semanas, no dia 4 de maio, na livraria Miúda, em São Paulo.

Personagens principais de 'Tatu do Azul', de Elias Nasser e Henrique Coser Moreira - Divulgação

As artes da obra foram selecionadas para a Mostra de Ilustradores da Feira do Livro Infantil de Bolonha, uma das principais exposições do gênero no mundo —neste ano, 3.520 nomes de 81 países competiram para ter seus trabalhos pendurados por lá. Entre os 78 contemplados, estavam os brasileiros Bruno de Almeida, Irena Freitas, Fernando Vilela e Guilherme Karsten, além de Moreira.

O International Award, vencido pelo curitibano, é entregue justamente para um dos artistas que compõem essa mostra. Fora isso, as artes de "Tatu do Azul" também foram selecionadas pelo prêmio brasileiro Filex, organizado pelo Filexpandido, o Festival de Ilustração e Literatura Expandido.

"O 'Tatu' foi uma experiência bem diferente, porque foi a primeira vez que fiz uma parceria com outro autor", conta. "Tivemos um trabalho grande, principalmente na hora de adaptar o texto, porque quis colocar muitas ilustrações e sempre ter uma página de imagem."

"Tatu do Azul" apresenta a história de um tatu-bola de jardim que se acha uma lagarta. A crise de identidade, acentuada no momento em que as amigas se preparam para virar borboleta, empurra o tatuzinho até o divã de uma formiga que se recusa a ser rainha. Com trabalho de linguagem apurado e cheio de brincadeiras com as palavras, o texto de Nasser recebeu menção honrosa no prêmio Nascente, da USP, a Universidade de São Paulo.

Mas, por enquanto, essa é a única obra de Moreira disponível no Brasil.

Ilustração de 'O Primeiro Dia', publicado pela portuguesa Planeta Tangerina - Divulgação

Seus outros dois títulos foram editados pela portuguesa Planeta Tangerina e ainda não atravessaram o oceano. "O Primeiro Dia", sua estreia literária, ganhou o concurso Serpa, prêmio internacional para álbuns ilustrados promovido pela editora lusitana e pela cidade de Serpa, no sul de Portugal.

Lançado em 2022, também venceu o sul-coreano Nami Concours, teve as ilustrações selecionadas para a mostra da Feira de Bolonha do ano passado e recebeu menção especial no BolognaRagazzi Awards, distinção entregue pelo evento italiano para os melhores livros infantojuvenis do mundo.

"Essa história surgiu na faculdade, numa disciplina sobre livros ilustrados. Estávamos na pandemia, em casa, tendo aulas online, então criei uma narrativa visual que imaginava o primeiro dia de uma criança depois do fim daquilo tudo", afirma. "Mas, na hora de editar pela Planeta Tangerina, acabamos tirando as referências ao isolamento da Covid, para que pudesse ser mais atemporal e trazer outras interpretações."

Páginas de 'O Sr. Gato Mágico', também publicado pela Planeta Tangerina - Divulgação

O curitibano formado em design gráfico acaba de publicar "O Sr. Gato Mágico" pelo mesmo selo. Também sem palavras, a narrativa acompanha a personagem do título enquanto sai de casa e explora o mundo com seus poderes fantásticos. Assim como "O Primeiro Dia", o título tampouco está disponível no Brasil.

"Quando crio uma história, não penso se ela é para crianças ou adultos. Faço o que gostaria de ler. Então acho que acabo atingindo um pouco dos dois públicos, né?", diz. "Dentro de nós, sempre existe uma criança e um adulto."

O ilustrador brasileiro de Henrique Coser Moreira - Divulgação

Com essa proposta estética e narrativa, Moreira finaliza agora o seu quarto livro, o terceiro autoral. "Ainda não mostrei para ninguém, é segredo. Mas está no fim, preciso terminar antes de ir embora da Tailândia."

"Escolhi a Ásia com uma ideia de nomadismo digital mesmo, porque o custo de vida aqui é menor. Não sei quanto tempo isso vai durar, porque já sinto saudades da família, do Brasil, da comida", elenca. "Mas a Tailândia é muito inspiradora. Você sai de casa, vira a esquina e encontra personagens, imagens, letras, cores completamente diferentes."

Na quarta-feira, dia 24, chegam ao fim os 90 dias que Moreira pode permanecer no país. O próximo destino será o Vietnã. Depois, ele ainda não sabe. A única certeza é que seu novo livro estará dentro da mochila.