O cat café Gato Pingado, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, promove o Miaurraial, uma festa junina com temática felina

O arraial será realizado durante o horário de funcionamento da cafeteria a partir deste sábado (17) e vai até o dia 1º de julho.

Além de conhecer os gatinhos disponíveis para adoção no local, o visitante poderá levar o seu próprio bichano para se divertir na festa. No entanto, os gatos dos clientes não podem se misturar aos que estão no cat café, para que não haja estresse.

O evento é realizado em parceria com a marca de petiscos Dreamies, que vai distribuir alguns biscoitinhos para felinos. E quem adotar um gatinho durante o período do Miaurraial, também vai ganhar um kit com ração seca e sachês da marca Optimum.

O Gato Pingado foi inaugurado em agosto do ano passado em um sobrado na rua João Moura, em Pinheiros. Um dos andares é ocupado por felinos disponíveis para adoção. Para entrar nesse espaço e interagir com os bichanos, os clientes pagam R$ 12 para ficar 15 minutos, R$ 22 por 30 minutos, e R$ 30 por 1 hora.

Para beber, o café expresso sai por R$ 7, o pingado (leite cremoso com café coado) por R$ 13, e a limonada da casa por R$ 15. Para comer, o pão na chapa em formato de gatinho custa R$ 15, o lanche de homus R$ 24, e o bolo de cenoura com calda de brigadeiro é R$ 14.

Endereço: rua João Moura, 607, Pinheiros, região oeste; de segunda a sábado, das 9h às 18h30, e domingo, das 9h às 17h; Instagram @gatopingadocafe

