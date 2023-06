São Paulo

A feira itinerante Friskies Miau-Dota terá sua segunda edição em Salvador, Recife e Fortaleza. A ação é organizada pela Purina em parceria com ONGs locais, para promover a adoção de gatos.

A casinha amarela, que se tornou um símbolo da campanha e onde os bichanos estarão disponíveis, será fixada em shoppings e parques. O evento ocorre de 10 de junho a 9 de julho em Recife, de 21 de julho a 13 de agosto em Salvador, e de 26 de agosto a 24 de setembro em Fortaleza.

No ano passado, 35 felinos foram adotados na primeira edição do evento.

O funcionamento será sempre das 10h às 19h, mas os dias e locais exatos devem ser conferidos no perfil da Friskies no Instagram, de acordo com a proximidade das datas.

Assim como na primeira edição, o espaço contou com uma consultoria especializada em comportamento felino para que os animais fiquem confortáveis durante o tempo que passarão lá. Eles terão casinhas, prateleiras, arranhadores, brinquedos e, claro, muita ração e sachê.

Também haverá um Catfé, local para os visitantes tomarem um cafezinho, um KidCat, brinquedo para as crianças brincarem como se fossem gatinhos, e Yogatices, aulas de ioga inspiradas em posições dos felinos. Para participar das atividades é preciso fazer doações de alimentos para pets, que serão entregues para as ONGs parceiras.

Para adotar um bichano é preciso ter mais de 21 anos, responder a um questionário de adoção da ONG responsável que estará no local, e apresentar RG e comprovante de residência. Os novos tutores receberão um kit Friskies, com rações secas, úmidas, petiscos e um guia do adotante, para saber como oferecer os cuidados necessários para este novo integrante da família.

Para quem não pode adotar um gatinho, mas quer apoiar a causa, haverá um ponto de coleta de doações. A cada 1kg de alimento doado pelos visitantes, a Purina vai oferecer mais 1kg de ração para a ONG parceira.

