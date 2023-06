São Paulo

Com o início do inverno e a chegada de dias mais frios, os gatos precisam de atenção especial. Assim como nós, humanos, eles também são suscetíveis a vírus que circulam com maior facilidade nesta época do ano.

"As doenças respiratórias podem afetar os gatos durante o ano todo, mas ocorrem com maior frequência no inverno, principalmente por causa do tempo seco associado a um ambiente fechado e sem ventilação", afirma Kathia Almeida Soares, médica-veterinária e coordenadora técnica da MSD Saúde Animal.

A gatinha Ciça, moradora do bairro Bela Vista, na região central de São Paulo, dorme em sua caminha sobre a mesa da sala - Eduardo Knapp/Folhapress

Rinotraqueíte e calicivirose

A rinotraqueíte e a calicivirose são as duas doenças respiratórias mais comuns nos gatos e, apesar de terem manifestações clínicas em comum, são enfermidades diferentes.

A rinotraqueíte e a calicivirose são causadas por vírus, sendo transmitidas pelo contato direto entre felinos suscetíveis com outros infectados, principalmente por meio das secreções nasal, oral e ocular.

Os gatinhos com rinotraqueíte podem apresentar febre, apatia, espirros, rinite, conjuntivite, sendo alguns desses sinais muitas vezes crônicos.

Já a calicivirose, além de febre, apatia, espirros e presença de corrimento nasal e ocular, tem como principal manifestação a presença de úlceras orais que trazem bastante desconforto para o animal.

"Estamos falando de doenças que prejudicam a qualidade de vida do animal, sem contar que o gato pode permanecer infectado com o vírus mesmo após o tratamento e ter recidivas, como no caso da rinotraqueíte. Por isso, é extremamente importante que os tutores apostem na prevenção", diz a veterinária.

Prevenir é importante

Tanto a rinotraqueíte e quanto a calicivirose podem ser prevenidas de maneira simples, por meio da vacinação. Atualmente existem vacinas que protegem contra esses agentes, como a tríplice, a quádrupla e a quíntupla felinas.

"É importante que o tutor leve o pet ao veterinário para que o profissional oriente em relação ao produto a ser utilizado, bem como o protocolo que deverá ser realizado, levando em consideração o estilo de vida do gatinho, personalizando assim a vacinação", afirma Kathia.

