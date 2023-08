São Paulo

Se você segue perfis de gatos nas redes sociais é impossível nunca ter ouvido "Sometimes I'm alone". A música viralizou em vídeos no Instagram e no TikTok, sempre com imagens de felinos que ora estão sozinhos, ora estão acompanhados.

O hit foi composto pelo músico sul-africano David Scott, conhecido como The Kiffness, baseado nos miados melancólicos de George Rufus, seu bichano —que agora ficou famoso como "lonely cat", o gato solitário.

Apesar de apenas o refrão ser compartilhado exaustivamente na internet —"Sometimes I'm alone. Sometimes I'm not. Sometimes I'm alone. Hello?"; em português: às vezes estou sozinho. Às vezes não estou. Às vezes estou sozinho. Olá?—, a letra completa fala sobre a solidão existencial de um gato que fica em casa depois de seu dono sair.

No vídeo abaixo, publicado no YouTube em 10 de junho e com quase 6 milhões de visualizações, Kiffness mostra como compôs a canção.

Após ser repostada por diferentes perfis no mundo todo, Kiffness decidiu disponibilizar a faixa no seu canal no Spotify —onde já foi reproduzida quase 2 milhões de vezes.

