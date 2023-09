São Paulo

"Ver um bichano pelo chão e não sorrir", canta Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, na música "Te Ver", sobre situações "improváveis e impossíveis".

E, realmente, ter um gatinho por perto pode fazer muito bem à saúde mental. Jean-Yves Gauchet, veterinário francês e autor do livro "Ronronthérapie", pesquisou o efeito relaxante do ronronado dos felinos em 250 voluntários. O estudo mostrou que a vibração, cuja frequência fica entre 25 e 140 hertz, é capaz de acalmar as pessoas, reduzindo sintomas de ansiedade e de depressão.

A companhia de um gato —ou de outro animal de estimação— também diminui o sentimento de solidão. "A presença de um pet traz uma rotina de cuidado para casa. Já escutei tutores falando que os animais deixam o ambiente mais vivo e com mais movimento. Isso contribui para uma questão de saúde mental, claro, de forma diferente de indivíduo para indivíduo", afirma a psicóloga Bianca Gresele.

O ronronado dos gatos tem uma frequência que ajuda a acalmar - Wanwajee/Adobe Stock

Um estudo do Human Animal Bond Research Institute (HABRI), nos Estados Unidos, com 2.000 tutores, apontou que 74% deles relataram melhora na saúde mental em decorrência do convívio com um animal —gato ou cão.

"Só de ter a responsabilidade de cuidar de outro ser vivo já é algo que muda muito o âmbito e a condição de vida do ser humano", afirma o veterinário Eudes Otoni, do Hospital Escola do Centro Universitário Newton Paiva.

Criar um pet pode ajudar também a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, auxiliando na prevenção contra ataques do coração e outras doenças cardiovasculares, isso segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e do Instituto Nacional de Saúde (NIH), dos Estados Unidos.

Além disso, os bichinhos estimulam a praticar mais atividade física, seja brincando com bolinhas e varinhas com um gato ou levando o cachorro para passear.

