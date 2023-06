São Paulo

Nesta terça-feira (20) o Meta Verified começa a ser testado no Brasil. O pacote de assinaturas no Instagram e no Facebook inclui verificação de contas com proteção proativa e acesso a suporte. O selo de verificação foi lançado para atender a algumas demandas de criadores de conteúdo, e pode ser adquirido por uma assinatura de R$ 55 dentro do aplicativo, tanto em dispositivos iOS quanto Android.

O selo de verificação indica que a conta foi autenticada com documento de identidade emitido pelo governo, maior proteção contra fraudes, e suporte em inglês, com acesso a uma pessoa real, para resolver problemas na conta. O lançamento no país acontece após os primeiros testes na Austrália, na Nova Zelândia, nos EUA, no Reino Unido, no Canadá e na Índia.

O serviço tem similaridades com o Twitter Blue, implementado no Brasil por Elon Musk em 8 de fevereiro de 2023, e dá acesso a funcionalidades exclusivas, como uso de figurinhas diferenciadas nos Stories e Reels e a possibilidade de apoiar outros criadores de conteúdo. O programa também prevê suporte personalizado à conta, proteção contra perfis falsos e a possibilidade de verificação em dois fatores para login.

Não é possível pagar uma mesma assinatura para o Instagram e Facebook; cada aplicativo deve ser verificado separadamente. Contas que já são verificadas também podem participar do Meta Verified para ter acesso às funcionalidades do programa, mas a empresa informa que os selos gratuitos não serão afetados.

Para participar, acesse a "Central de Contas" nas configurações de seu aplicativo do Instagram ou Facebook, vá em "Meta Verified", configure o pagamento e tire uma selfie com seu documento de identidade. A empresa também pode solicitar um vídeo-selfie para garantir a autenticidade.

Estão elegíveis para o programa todas as pessoas com mais de 18 anos que tenham documento de identificação emitido pelo governo, além de um número mínimo de postagens (ainda não divulgado). Empresas ainda não podem adquirir o produto.

Nas redes sociais, usuários de outros países criticam a cobrança pelo selo de verificação. O perfil de Mukul Sharma faz uma comparação entre as funcionalidades do Meta Verified e do programa de certificação do Twitter, o Twitter Blue, e conclui que o programa do aplicativo de Musk oferece mais vantagens. Quando foi anunciado, o Twitter Blue também foi bastante criticado.

A cobrança de duas verificações diferentes para o Instagram e o Facebook também é alvo de reclamações. "Só estou tentando denunciar perfis falsos se passando por mim".

"Quando todo mundo começar a pagar US$ 14,99 para ser verificado na Meta".

"Fui convidada pela Meta para pagar por um selo de verificação no Instagram… mas eu não posso pagar mensalmente para remover todos os anúncios (especialmente os que são gatilhos que eu marco como ofensivos e o algoritmo continua me mostrando)??? Faça fazer sentido."

"Monetizar o selo azul no Twitter e Instagram foi a decisão mais esperta e inacreditável de todos os tempos; todo o mérito em ser verificado acabou".

"Depois de oferecer o selo de verificação azul por meio de assinatura, influenciadores (usuários) de verdade que trabalharam duro para merecer o status não estão se sentindo especiais. Por que não introduzir um "selo dourado" para diferenciar verificados comuns e influenciadores?"