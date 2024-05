O senador Paulo Paim (PT-RS) se emocionou ao citar os relatos de agentes que trabalham nos resgates no Rio Grande do Sul. " Os bombeiros disseram abertamente que tiveram de optar quem vão levar primeiro." Ele esteve na residência oficial do presidente do Senado nesta segunda-feira (6), onde fez uma fala sobre a situação do estado.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) convidou a bancada gaúcha para a instalação de uma comissão externa temporária para o acompanhamento das medidas tomadas para o socorro ao RS.

"Muitos voluntários estão se dedicando a buscar pessoas. Mas há relatos assustadores. Os bombeiros disseram abertamente que tiveram de optar quem vão levar primeiro? Os filhos ou os pais?", relatou.

Segundo Paim, as mortes são mais numerosas do que os dados oficiais registram. Além disso, mesmo para as pessoas resgatadas, falta estrutura básica, como colchões e mesmo água potável.

"Nunca pensamos ou imaginamos que teríamos uma situação como essa. Por isso precisamos do Brasil, do Congresso, de todos, da solidariedade de todos. A situação é desesperadora. Falta tudo", disse.