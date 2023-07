São Paulo

Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (7) o álbum "Speak Now (Taylor’s Version)" com seis músicas extras. É uma regravação do terceiro disco da cantora, lançado originalmente em 2010.

Ela está em uma saga de relançar seus álbuns que pertenciam à sua antiga gravadora, a Big Machine Records, desde que o empresário Scooter Braun adquiriu a empresa, se tornou dono dos primeiros discos da cantora e os vendeu para outra produtora.

Desde então, Taylor recorreu a uma brecha no contrato e regravou os álbuns vendidos para ter suas músicas desvinculadas do nome do empresário. "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)" foram os primeiros a ser lançados.

Na internet, os fãs ativaram o modo "country", um dos gêneros que impulsionou Taylor ao sucesso no início de sua carreira e que faz parte do álbum "Speak Now".

Apesar de ser uma regravação, Taylor costuma adicionar algo diferente, como canções extras ou uma versão estendida de uma das músicas. No caso de "Red (Taylor’s Version)", ela lançou a versão de dez minutos da canção "All Too Well", um antigo desejo dos fãs.

Em "Speak Now (Taylor’s Version)", também houve mudanças. Desta vez em um verso em particular, considerado machista, na letra da música "Better Than Revenge".

A versão original "Ela não é uma santa e ela não é o que você pensa / ela é uma atriz/ mas ela é mais famosa pelas coisas que ela faz/ na cama" foi alterada para "Ela não é uma santa e ela não é o que você pensa /ela é uma atriz /ele era uma mariposa atraída pela chama, ela estava segurando os fósforos".

Mas, alguns fãs não gostaram da mudança.

Enquanto outros, aprovaram a nova versão.

Taylor é lembrada por escrever músicas sobre seus ex-namorados. Em "Speak Now", a canção "Dear John" seria supostamente sobre o cantor John Mayer, com quem a cantora teve um relacionamento em 2010. A internet também fez brincadeiras com essa situação.

O relançamento também alimentou comparações com outro ex-namorado da cantora. Os fãs relembraram que o ator Taylor Lautner, conhecido por interpretar o lobisomem Jacob na saga Crepúsculo, é um dos ex de quem a cantora não guarda ressentimentos. A música "Back To December" teria sido escrita para ele.

Se em "Red (Taylor’s Version)" –segunda regravação da cantora–, algumas músicas, como "All Too Well", supostamente escrita sobre o relacionamento com o ator Jake Gyllenhaal, alimentaram botatos, com o lançamento de "Speak Now (Taylor's Version)", John Mayer assume o papel de alvo das críticas dos fãs da cantora.

A participação da cantora Paula Fernandes na regravação também foi algo que a internet desejava. Ela e Taylor dividiram os vocais em "Long Live" há 11 anos.