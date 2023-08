São Paulo (SP)

O anúncio da entrada da Argentina nos Brics gerou entusiasmo entre os internautas "hermanos" e levou o nome do presidente Lula (PT) aos termos mais comentados entre os argentinos no X, antigo Twitter.



O nome do petista apareceu em mais de 150 mil publicações, segundo monitoramento do site trends24. Muitas delas saudavam o líder brasileiro com a expressão "Gracías, Lula", ("Obrigado, Lula", em espanhol).

O presidente foi um dos defensores da inserção de Argentina e Arábia Saudita no grupo originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também foram convidados a integrar o bloco nesta quinta-feira (24) Emirados, Irã, Egito e Etiópia.

"Éramos chamados de Terceiro Mundo, agora somos chamados de Sul Global. Obrigado, Lula!", publicou um usuário. "Você é mais argentino que muitos por aqui", elogiou outro.

Alberto Fernández, o presidente argentino, também publicou o seu agradecimento ao apoio do brasileiro.

Muitos usuários compartilharam uma bandeira fictícia dos Brics, com a bandeira da Argentina já integrada e a sugestão de um novo nome para o bloco: "Bricsa".

A reação positiva, entretanto, não foi unânime. Houve críticas por parte de algumas personalidades, como a presidenciável Patricia Bullrich, da oposição de direita.



"O presidente, que está numa situação de enorme fragilidade e sem exercer seu cargo, acaba de comprometer a Argentina com a adesão aos Brics, no momento em que a guerra está ocorrendo na Ucrânia e junto ao Irã, país com o qual temos uma ferida aberta", disse ela após o anúncio.



A relação entre Argentina e Irã é marcada por um atentado à Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) em 1994, que matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos.



O ultraliberal Javier Milei, candidato favorito nas prévias argentinas, afirmou em uma entrevista recente que não faria negócios com a China, membro do bloco, nem "acordos com comunistas".



No X nesta quarta, ele repostou o tuíte de outro usuário, que reproduzia sua fala em evento do Conselho das Américas: "Nosso alinhamento geopolítico é com os Estados Unidos e Israel. Essa é a nossa política internacional".





No Brasil, o assunto também ficou no topo da parada do X — sendo o termo "Brics" mencionado mais de 600 mil vezes. A reação aos novos convidados, porém, foi mais ácida.



Internautas fizeram piadas sobre a situação econômica da Argentina e sobre o discurso político de Milei.

Houve discussões sobre as possíveis mudanças no nome do bloco — que terá, caso queira adicionar as iniciais de todos os países, que lidar com muitas novas vogais.

Usuários também debateram sobre o perfil político dos países convidados, que incluem estados denunciados por violações de direitos humanos e liberdades democráticas.

Além de comentários descontraídos sobre o sonho de um torneio de futebol que unisse os talentos que jogam nos países do grupo.