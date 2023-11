São Paulo

A onda de calor que atinge diversas regiões do Brasil fez com que as redes sociais se tornassem rota de escape para as reclamações sobre as elevadas temperaturas.

A alta de até 5°C nos termômetros é resultado da interação entre bloqueio de pressão atmosférica, El Niño e mudanças climáticas.

O termo "QUENTE", em caixa alta, foi parar nos assuntos mais comentados do X, ex-Twitter, na manhã desta terça-feira (14), com mais de 45 mil menções.

Calor de 30°C à noite.

Algumas pessoas aproveitaram para compartilhar seus termômetros.

Rio 40 graus é fichinha.

"Meu suor tá suando".

Solidariedade às mulheres de baixa pressão.

Urgente.

E como isso afeta o Palmeiras?

As ações publicitárias estão indo longe demais.

A sensação térmica é de ser uma batata palito dentro de uma airfryer.

Vamos beber bastante líquido para não virar o Bob Esponja desidratado.