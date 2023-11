Roma

Há exatamente um ano, no dia 30 de novembro de 2022, o ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer), era disponibilizado ao público pela empresa de inteligência artificial OpenAI, fundada pelo americano Sam Altman.

O sucesso do ChatGPT revolucionou o mundo que conhecíamos. A inteligência artificial, que ainda era algo distante, caiu na boca do povo. No Vale do Silício, as big techs direcionaram seus esforços para desenvolver produtos a partir de sistemas de inteligência artificial. Hoje dominam o mercado.

Neste mês, prestes a completar um ano do lançamento, a OpenAI e Sam Altman viveram sua maior crise, em um episódio com intrigas e reviravoltas que já entrou para a história do mundo tech.

Em resumo, em 17 de novembro Altman foi demitido pelo conselho de diretores da OpenAI, que alegaram não ter mais confiança no CEO por ele não ter sido franco em suas comunicações.

Horas depois, o cofundador Greg Brockman anunciou sua saída da empresa, em apoio a Altman.

A OpenAI viveu um racha e viu quase a totalidade dos funcionários ameaçar pedir demissão. Na quarta-feira, 22 de novembro, a empresa anunciou o retorno de Sam Altman ao cargo de CEO da companhia.

Dado Ruvic/Illustration/Reuters

O #Hashtag separou alguns tuítes no X (antigo Twitter) que contam um pouco dessa história na empresa que está moldando o futuro da humanidade.

Sam Altman, na noite desta quarta-feira (29): "Nesta noite, há um ano, nós provavelmente estávamos sentados no escritório fazendo os ajustes finais no ChatGPT antes do lançamento na manhã seguinte. Que ano foi esse…"

"Eu não vou sair, porra!"

Uma cena de The Office.

Ou de The Simpsons.

Ou de alguma série pelo mundo.

"Seja alguém que faça, não que fale."

"Ser jovem, desconhecido e pobre são na real grandes presentes", disse Altman.

O que teria ocasionado esse racha na OpenAI? As respostas ainda não estão claras, mas uma das principais hipóteses é o desenvolvimento de uma ferramenta que pode levar à "superinteligência", a Q*.

É um produto de IA atrás do outro sendo lançado.

A saga na OpenAI virou até "série".

Sam está com a bola toda

E com o time todo.

As lições de vida de Sam Altman aos 30 anos. A primeira: priorize família, amigos ou outra pessoa importante.

Sam com carta de Uno.