São Paulo

Depois de protagonizar momentos marcantes para a memória e os memes nacionais —como o "patriota do caminhão" e a "dancinha do impeachment" —apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltaram às ruas neste domingo (25) e foram à Avenida Paulista demonstrar apoio ao ex-presidente, ora investigado por seu possível papel em trama golpista.

O ato convocado pelo ex-mandatário teve discursos em trio elétrico, presença de parlamentares e religiosos, como o Padre Kelmon (o "padre de festa junina" que viralizou nos debates presidenciais de 2022), Silas Malafaia e Marcos Feliciano (PL-SP).

A manifestação começou, como de costume, com o desfile de visuais preparados especialmente para o evento. Os tradicionais tons de verde e amarelo foram combinados às cores das bandeiras dos Estados Unidos e de Israel.

No palanque, Bolsonaro fez um discurso no qual moderou a conhecida agressividade contra o STF (Supremo Tribunal Federal), disse buscar a pacificação do país e pediu anistia aos presos pelo ataque golpista de 8 de janeiro de 2023.

O vídeo de um grupo de senhoras que afirmam estarem vestindo a bandeira de Israel por serem cristãs ganhou as redes. O estado de Israel é judaico sionista e nega o principal dogma do Cristianismo: que é reconhecer Jesus Cristo como seu messias soberano.

Também chamaram atenção as bandeiras de Israel com uma estrela de cinco pontas em vez da tradicional estrela de Davi, com seis.

Ainda sobre símbolos.

Um vídeo em que manifestantes dançam ao som da música "Pra Não Dizer que Não Falei das Flores", de Geraldo Vandré, conhecida por ser um hino de resistência à ditadura militar, também foi motivo de piada nas redes.

Teve também a 'patriota vitruviana', uma manifestante que foi registrada girando (bastante) em um brinquedo de realidade virtual.

E, como já se tornou tradição em manifestações nas redes contra Israel, em especial mirando o chanceler do país, o "Vampetaço" também marcou presença offline: "Impresso e auditável".

Por fim, os desdobramentos.