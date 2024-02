São Paulo e Belo Horizonte

Morreu nesta sexta-feira (16) o principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalni, 47. Ele estava preso em uma cadeia na remota região de Yamalo-Nenets, no Ártico, e cumpria 30 anos de pena por condenações diversas.

A morte foi anunciada pelo Serviço Federal Prisional da Rússia. As causas não foram reveladas até a publicação deste texto. Em nota, o órgão disse que Navalni "se sentiu mal após uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência".

"Putin" já ultrapassa meio milhão de citações no X, ex-Twitter, até o fim desta manhã, o que também ocorreu em agosto de 2023, após o anúncio da queda do avião de Ievguêni Prigojin, líder mercenário que desafiou o presidente russo.

Nas redes, internautas ironizaram mais uma "morte misteriosa" desde o início da Guerra da Ucrânia. As mortes são atribuídas a doenças, suicídios ou acidentes, mas, segundo analistas –como o jornalista russo Dmitri Muratov, vencedor do Nobel da Paz em 2021–, podem ser assassinatos disfarçados.

"Eu cuidarei pessoalmente da investigação para descobrir como eu matei Navalni", publicou o perfil de sátira de Putin, apelidado de "Darth Putin KGB".

Alguns até ironizam a situação retomando a recente entrevista concedida por Putin a Tucker Carlson, apresentador e analista político conservador americano. "Uma peça de propaganda" frente à flutuação da opinião pública em relação à Guerra da Ucrânia, como escreveu o neurocientista e professor da Unifesp Álvaro Machado Dias em sua coluna para a Folha.

A presidente da comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou a morte. "Putin não teme nada mais do que a dissidência do seu próprio povo. Um lembrete sombrio do que são Putin e o seu regime", escreveu no X, ex-Twitter.

O presidente da Letônia afirma que Navalni foi "brutalmente assassinado pelo Kremlin".

No Brasil, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) também fala em "assassinato político". "Vergonhoso para Putin e para a Rússia", ele completa.

Outros relembram a carreira política de Nalvani. Em 2018, ele foi barrado de disputar as eleições presidenciais por ter uma condenação suspensa. Desde então, estava trabalhando em campanhas de candidatos anti-Kremlin em pleitos locais e nacionais.

Com a morte de Navalni, internautas também lembraram o documentário "Navalny", vencedor do Oscar da categoria em 2023, que conta sua trajetória e foca no caso de envenenamento que o opositor sofreu em 2020 na Sibéria, quando participava de uma campanha eleitoral local. Ele acusou Putin diretamente pela ação.