Belo Horizonte

Nas redes sociais, a Polícia Federal deflagrou o Carnaval antecipado no Brasil na manhã desta quinta (8). Pelo menos, foi assim que boa parte dos internautas está reagindo à notícia da operação que cumpriu mandados de busca e apreensão contra aliados de Jair Bolsonaro (PL) no contexto da investigação em torno da tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder.

Nota dez para o "Bloco Unidos da Papuda", como referenciado por Lázaro Rosa, que se descreve, no X, como ativista pela democracia. Na comissão de frente, está o próprio ex-presidente, que foi obrigado a entregar seu passaporte para a PF em até 24 horas.

O documento, cuja apreensão já foi determinada, não estava na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) quando foram escutadas as clássicas "três batidinhas na porta".

A primeira ala, por sua vez, é formada pelos ex-ministros general Augusto Heleno (GSI), general Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça) e o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira —este último acusado de ter comandado a investida contra as urnas eletrônicas.

A eles, se une o general Estevam Cals Theophilo Gaspar Oliveira, que era chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL (Partido Liberal), que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Um dos carros alegóricos do desfile reúne aqueles que tiveram mandados de prisão decretados nesta quinta. Dois foram presos: Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, que já estava sob investigação no caso da fraude ao cartão de vacinação do ex-presidente; e Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais, lembrado por fazer um gesto com conotação nazista em sessão do Senado.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, deve ser detido e está sendo procurado.

A operação, batizada de Tempus Veritatis, fez com que os policiais federais cumprissem 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em 10 estados e no Distrito Federal (DF). As ações foram autorizadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que deu um novo fôlego para a folia dos críticos do ex-presidente.