São Paulo

A visita ao Brasil do presidente francês Emmanuel Macron rendeu um dos maiores memes da história presidencial: o ensaio pré-wedding dele com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O clima descontraído e os olhares entre os dois líderes tornaram-se capas de filmes como "Crepúsculo", "La La Land" e "Me Chame Pelo Seu Nome".

Memes comparam fotos de Lula e Macron à ensaio pré-casamento - Reprodução/Twitter

Não é a primeira vez que um encontro de Macron com outro presidente vira meme. Os abraços sempre afetuosos entre ele e o primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau já eram alvo de memes.

Num primeiro olhar, os memes podem parecer algo bobo, apenas uma expressão de humor dos usuários das redes sociais. No entanto, os memes contam histórias em áreas tão diversas como futebol e Big Brother Brasil. Não seria diferente, portanto, na geopolítica.

O #Hashtag aproveita o gancho para relembrar outros memes históricos entre presidentes.

MACRON E PUTIN

Se as fotos de Macron e Lula foram o início de um casamento, as de Macron e Putin, presidente da Rússia, podem ser vistas como a do fim de uma união. No encontro em Moscou, os líderes sentaram numa mesa oval de seis metros de distância.

O motivo, segundo fontes da comitiva de Macron à época, foi que o francês não quis realizar um teste RT-PCR russo para detecção do coronavírus com receio de que seu DNA fosse roubado. Por isso, a diplomacia de Moscou o manteve distante de Putin.

KIM E TRUMP

O encontro entre o ditador norte-coreano Kim Jong-un e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em Singapura, em junho de 2018, foi histórico. Era a primeira vez que os líderes dos dois países se encontravam desde a Guerra da Coreia (1950-1953). Eles assinaram uma declaração que previa desnuclearização da península Coreana.

Um dos tuítes mais virais à época mostrava os dois à frente das bandeiras de seus países, lado a lado, acompanhados da legenda: "Quando está quase no fim da escolha dos times nas aulas de educação física".

A relação entre os dois não parou por aí. Um ano depois, em junho de 2019, Donald Trump tornou-se o primeiro presidente em exercício dos EUA a pisar na Coreia do Norte, em um gesto marcado pelo simbolismo na relação conturbada com o regime do país asiático e seu programa nuclear. Relembre outros memes desse momento.

MERKEL E MAY

Em abril de 2019, a ex-chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se com a ex-primeira-ministra do Reino Unido Theresa May em Bruxelas em meio à tensão do brexit. Uma foto das duas líderes às gargalhadas viralizou. Elas riam de um meme que brincava com o traje azul de ambas. No entanto, as câmeras presentes no local não conseguiram registrar qual era exatamente a piada.

Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters - REUTERS

BOLSONARO E TRUMP

A relação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro com o ex-presidente americano Donald Trump foi de extrema devoção por parte do ex-capitão. E os memes durante esse período refletiram isso.

Bolsonaro fazia questão de postar fotos e textos de apoio ao amigo, como quando fez uma live da live de Trump.

Os memes tiravam sarro dessa idolatria.

Em novembro de 2020, quando Trump foi derrotado nas eleições pelo atual presidente Joe Biden, os memes novamente atingiram o brasileiro.

TRUMP E BORIS JOHNSON

De novo Trump nesta seleção, desta vez ao lado do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que era chamado de "Trump britânico". Embora houvesse algo parecido no modus operandi na política, o que mais chamava atenção nos memes era a semelhança física e de trejeitos entre os dois.

Trump americano encontra com Trump britânico.

Reprodução/@sdobmeier/X

Fotos que circulam nas redes mostram cenas parecidas entre os dois ex-líderes.