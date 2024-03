Brasília

No dia 20 de março, é celebrado o Dia Mundial sem Carne. A data foi criada na década de 1980, nos Estados Unidos, com a proposta de se repensar o consumo de carne no mundo. Como sugere o nome, a ideia é bem simples: incentivar que as pessoas não consumam proteína animal na data.

Para quem está acostumado a comer carne todos os dias, pode ser um desafio aderir ao movimento, mas as redes sociais estão cheias de opções, com várias sugestões de receitas diferentes que podem ser feitas de forma prática em casa.

O #Hashtag deu uma garimpada no Tik Tok para encontrar algumas dicas para você. Veja abaixo:

Para começar, que tal uma torta de legumes? O bom desse tipo de receita é que você sempre pode usar os ingredientes que gosta e já tem na geladeira, evitando o desperdício:

Seguindo a mesma linha, também vale aquele clássico arroz mexido com um belo ovo para completar. Este vídeo traz uma dica valiosa: incluir leguminosas no prato para aumentar o consumo de proteína.

Quer opção para um lanche rápido ou um café da manhã diferente? Se está cansado de comer omelete, que tal testar essa receita? Ela traz um sabor diferente para o prato. Além de tudo, o prato não tem glúten.

Para quem quer receitas mais leves e "fit", sempre é bom ter uma opção de salada por perto. Que tal essa com bastante repolho, cebola, cenoura, ovo e muito tempero?

E para acompanhar tudo isso? A farofa de banana é um clássico nacional e vai bem com muita coisa. Além de tudo, a receita é bem prática e fácil de fazer em casa.

Outra opção para acompanhar os pratos pode ser um croquete de abobrinha. A releitura do típico petisco que geralmente vem recheado com carne pode levar bastante crocância para o seu prato.

Que tal um brócolis gratinado? Ele tanto pode servir de acompanhamento como de prato principal. Com bastante queijo e um bom tempo de forno o resultado fica bem bonito.

Para os amantes do estrogonofe, há sempre uma opção. Quem quer fugir da proteína animal pode tentar as versões com cogumelos, ou até mesmo com grão de bico, como essa do vídeo:

Para quem não vive sem uma air fryer, que tal um canelone com ricota? O utensílio costuma facilitar e agilizar vários preparos na cozinha.

E para quem acha que vai ser muito difícil abrir mão da carne e quiser dar uma enganada no estômago, tem até uma versão de frango frito vegano: