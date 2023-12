Folha lança CozinhAÍ, assistente de inteligência artificial para te ajudar na cozinha

São Paulo

Tem alimentos na geladeira, mas não sabe ao certo o que preparar com eles? Pretende fazer um prato especial e nem imagina por onde começar? A Folha lança nesta quarta-feira (20) o CozinhAÍ, ferramenta que usa inteligência artificial para gerar receitas culinárias.

CozinhAÍ é ferramenta de inteligência artificial que gera receitas culinárias - Editoria de Arte

Primeiro, você insere eventuais restrições alimentares, depois, é o momento de escolher o tipo de preparo. É possível escrever o que deseja cozinhar de forma objetiva, como "lasanha", "bolo no micro-ondas", "sanduíche vegetariano", entre outros, ou selecionar "entrada", "prato principal", "doce" e "lanche rápido".

No passo seguinte, você define quais ingredientes quer usar, o tempo de preparo e quantas pessoas serão servidas. Todo o processo pode levar menos de um minuto.

Para experimentar, basta fazer o login ou um breve cadastro e aceitar os termos de uso. Assinantes da Folha têm acesso a uma área exclusiva para salvar as receitas favoritas.

Experiência do chef

O chef Tuca Mezzomo, do restaurante Charco, em São Paulo, testou as habilidades da plataforma. Ele também é chef do Vista Ibirapuera, integrante do Clube Folha Gourmet, benefício para assinantes que oferece descontos e experiências em mais de 200 restaurantes da cidade.

Chef Tuca Mezzomo usa o CozinhAÍ para executar receita de frango ao vinho com batatas - Dirceu Neto/Folhapress

Para fazer o teste, Tuca escolheu ingredientes fáceis de encontrar em casa: peito de frango, tomate, cebola, vinho branco e batata. A proposta da ferramenta foi um frango ao vinho que, na opinião do chef, é saboroso e de fácil execução.

"Fiz a receita toda em uma panela só. Meu almoço ficou uma delícia e foi superprático. Fiz em torno de 25 minutos. Recomendo", diz o chef.

Receita de prato principal sugerida pelo CozinhaAÍ e executada pelo chef Tuca Mezzomo - Dirceu Neto/Folhapress

No preparo, vinho, tomate, cebola e salsinha se combinam para fazer uma espécie de molho que acompanha o frango grelhado. Tuca deu seu toque às batatas cozidas dando uma leve amassada para que absorvessem melhor os sabores do refogado. Assista à experiência do chef e como utilizar o CozinhAÍ:

O CozinhAÍ é uma plataforma baseada em processamento de linguagem natural, IA capaz de compreender a linguagem humana para gerar conteúdo.

A tecnologia da OpenAI, idealizadora do ChatGPT. A receita final não tem como base textos publicados na Folha. Como em qualquer ferramenta de IA, pode haver resultados inesperados ou indesejáveis.