Brasília

O senador Magno Malta foi às redes sociais reclamar da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de convidar a cantora Anitta para discutir a questão ambiental.

"Ele convidou a Anitta para ir ao Senado discutir meio ambiente. Pacheco, você tá doido? Você é presidente de um poder, não pode fazer isso sozinho. Quando você faz isso, você tá convidando em nome do poder, eu faço parte e não lhe autorizei. Tire meu nome disso", diz ele no vídeo.

"Anitta discutir meio ambiente no Senado? Meio ambiente como ela discutiu lá no show da Madonna, nos shows dela, qual é a preocupação?", questiona ele.

Na quarta-feira (15), a cantora disse que Pacheco a procurou depois que ela fez uma crítica à atuação do Congresso Nacional frente à crise das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Enquanto o RS está embaixo d'água, tem deputado e senador querendo se aproveitar e passar a boiada", disse a cantora em vídeo publicado em inglês. "Está em curso um movimento no Congresso Nacional para acabar com as políticas de proteção da natureza. Não vamos deixar. É hora de defender nosso país contra essa gente."

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta terça (21) Leia as reportagens publicadas nesta terça

O presidente do Senado falou sobre a situação na segunda-feira (20), em passagem por São Paulo para evento promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp).

"Fui criticado por convidar a cantora Anitta, mas é meu papel e minha obrigação. A Anitta, que é uma artista conhecida nacionalmente e até em outros lugares do mundo, ela está preocupada com a questão ambiental e é direito dela, e ela tem grande voz. E assim como ela, outros artistas se mobilizarem em torno disso, é obrigação do presidente do Senado recebê-los", disse Rodrigo Pacheco.

Anitta disse ainda que, apesar do contato com o presidente do Senado, ela continua bloqueada nas redes sociais pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).