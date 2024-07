Brasília

Um clarão no céu noturno do Piauí na madrugada deste sábado (13) tomou conta das redes sociais. Vários internautas compartilharam vídeos do momento em que a bola de fogo passa pelo céu iluminando diversas cidades do estado.

Embora alguns relatos nas redes sociais apontem que o meteoro foi visto em alguns outros estados do nordeste, os registros em que o fenômeno é visto com mais clareza ocorreram no Piauí, como este, em Elesbão Veloso, durante uma festa junina:

Muitas pessoas também compartilharam registros de câmeras de segurança que captaram o momento em que o clarão aparece no céu, às 00h10, como estes em Conceição de Canindé e Oeiras:

O clarão ocorreu às 00h10, e assustou muita gente. Algumas reações viralizaram nas redes, como a de Iarlim Barros, que estava ouvindo música na hora que o meteoro caiu, e registrou tudo em vídeo:

Outro registro impressionou não só pelo clarão, mas também pela tranquilidade do cachorro que aparece deitado na calçada e não se incomoda com o fenômeno:

Outros vídeos que circulam no X, antigo Twitter, mostram imagens de circuitos internos de câmeras de segurança, que foram compartilhados pelos donos das gravações:

Muitas pessoas também lembraram de um episódio parecido que aconteceu em Portugal em maio, e ficou marcado por esse vídeo viral: