São Paulo

No vôlei de quadra, as brasileiras enfrentaram a Turquia para tentar levar o bronze ao mesmo tempo em que a seleção brasileira estava jogando contra os EUA no futebol para ganhar o ouro neste sábado (10).

Internautas passaram sufoco torcendo pelas modalidades simultaneamente. Memes da ídolo Martachorando inundaram as redes. Um perfil no Twitter-X descreve o sentimento de todos os brasileiros: "Alguém chama a psicóloga da Rebeca Andrade, acompanhar futebol e o vôlei não tá sendo legal."

O Brasil chegou pela terceira vez à final do torneio olímpico feminino de futebol e, pela terceira vez, foi superado pelos Estados Unidos. Já a seleção de vôlei conquistou a medalha de bronze.

Depois do sufoco, a internet comemorou as conquistas do Brasil na forma das medalhas de bronze e prata.