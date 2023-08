São Paulo

A queda na cobertura vacinal e a qualidade das creches estão entre os primeiros assuntos da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, que será inaugurada nesta quinta-feira (3) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Coordenada pela deputada estadual Marina Helou (Rede-SP), o espaço prevê diálogos entre a Assembleia Legislativa, organizações, Executivo, academia e representantes da sociedade civil para garantir e ampliar direitos das crianças na primeira infância.

No plenário, a deputada estadual Marina Helou posa com os filhos Lara, 3, e Martin, 5 - Iury Carvalho/Divulgação

O olhar para as cuidadoras, o respeito às mães universitárias e a mortalidade materna também estão na fila para serem debatidos.

Num país onde o Ministério da Saúde orienta amamentação exclusiva até os seis meses do bebê e o Ministério do Trabalho prevê o retorno dessa mãe após apenas quatro meses de licença-maternidade, Helou diz que o primeiro passo para a mudança --e o que está em sua competência-- é mudar a legislação para os servidores públicos.

"A gente já propôs aqui o aumento da licença-paternidade para policiais e servidores públicos do Estado no geral. Entendemos que a gente só vai conseguir trazer mais igualdade e equidade no cuidado com a primeira infância se a gente lutar por isso todos os dias e dar o exemplo", diz a deputada.

Mãe de Martin, 5, e Lara, 3, Helou conta que começou a estudar a primeira infância antes de ser mãe. Uma de suas inspirações é o professor James Heckman, economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Em sua pesquisa, Heckman provou que o investimento na primeira infância (até os cinco anos de idade) é uma estratégia eficaz para combater a perpetuação de desigualdades de uma geração para outra.

"Ser mãe me trouxe mais paixão por essa pauta porque consegui ver na prática o potencial gigantesco de desenvolvimento nessa faixa etária e o quanto cada ação tem uma grande repercussão no desenvolvimento da criança, e trouxe muito mais a certeza de que essa pauta é urgente. É para o futuro, mas é principalmente para o agora", conclui.

As inscrições para participar do evento podem ser feitas no site da Alesp. Haverá espaço kids no local e as crianças são bem-vindas.