São Paulo

A Hello Kitty, personagem que conquistou o Japão e coleciona fãs ao redor do mundo, está completando 50 anos. A admiração pelo ícone da cultura japonesa tem sido passado de geração em geração, de mãe para filha.

O amor pela personagem ainda faz com que a farmacêutica Marilyn Pagotto, 38 anos, se emocione ao relembrar de como começou a acompanhá-la. "Eu sempre gostei da Hello Kitty. Lembro que o desenho passava apenas em TV a cabo e não tínhamos acesso na minha casa. Na época, íamos à casa da minha tia para matar a vontade de assistir alguns episódios."

Hello Kitty foi criada em 1974 - Catarina Pignato

E é claro que a paixão pela personagem já foi transmitida para a filha Júlia Pagotto, 14 anos. A adolescente conta que ainda criança a mãe lhe presenteava com ovos de chocolate que continham Hello Kitty em miniatura e as duas formaram até uma coleção. "Minha mãe também colocava desenhos dela para eu assistir, tenho casinhas e outros brinquedos", diz. "Confesso que também me realizava com esses presentes", afirma Marilyn.

Descendente de japoneses, a jornalista Gisele Kato, 47 anos, relata que cresceu ouvindo histórias e lendas sobre a personagem. "Fui pesquisando e o interesse pela Hello Kitty só aumentou."

Ela diz que em seu círculo de amizade, virou referência quando o assunto é a personagem. "Quando se fala na Hello Kitty o primeiro nome que se lembram é o meu, qualquer objeto com a estampa dela já tem uma destinatária", brinca ela, que diz ter uma longa lista de itens em sua coleção pessoal: camisetas, bonecas, luminárias, lancheiras, bichos de pelúcia.

Com tamanha afinidade, a filha de Gisele, Liv Kato, 7 anos, herdou o gosto pela personagem, inclusive o tema da primeira festa de aniversário. "Lógico que nesse caso fui eu que escolhi, mas já fiz uma festa para mim mesma com a decoração todinha da Hello Kitty."

Para comemorar as cinco décadas da personagem, as mães participaram com as filhas da experiência imersiva 'Hello Kitty - 50 Anos de Encanto e Magia', que acontece até o dia 26 de maio no espaço do Multiverso Experience, no Shopping Vila Olímpia, em parceria com a Sanrio, empresa criadora e detentora dos direitos da personagem.

No local, com a ajuda de 50 projetores que ambientam as sete salas do espaço, crianças e adultos podem interagir com painéis tecnológicos, cenários e holografias da Hello Kitty.

A fotógrafa Thays Cubos levou para a exposição a filha Mariana, 11 anos, que também é fã da personagem. "Curti demais as imagens interativas, todas as informações sobre ela. Gosto muito da turma da Hello Kitty. Tenho brincos, camisetas", diz a garota.

Serviço:

"Hello Kitty - 50 Anos de Encanto e Magia"

Data: Até 26 de maio

Quando: Todos os dias, das 10h às 21h

Local: Shopping Vila Olímpia

Ingressos a partir de R$ 50 (inteira): www.feverup.com/m/158756