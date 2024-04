São Paulo

Acontece nesta sexta-feira (12) o lançamento do álbum "De Lua", da cantora Ná Ozzetti e do compositor Luiz Tatit.

Primeiramente o trabalho, com dez faixas, será lançado nas plataformas de áudio para depois ser lançado em CD, com produção musical e fonográfica (gravações, mixagem e masterização) feitas por Jonas Tatit; e capa e encarte por Gal Oppido.

A cantora e compositora Ná Ozzetti e o compositor e cantor Luiz Tatit - Divulgação/ Gal Oppido

Em cima das particulares linhas de violão compostas por Luiz Tatit, o músico Sérgio Reze mesclou seu som de bateria com o som do baixo de Danilo Penteado, que juntou sanfona, guitarra e cavaquinho em algumas faixas fazendo a cama para que o canto sublime de Ná e Tatit deite e role.

Embora a festa estivesse pronta, o eficaz e criativo Mario Manga chegou com suas guitarras e violoncelo abrilhantando as faixas. Entre elas, a homônima ao título do trabalho, "De Lua", trazendo um conflito entre a Terra, o satélite e as estrelas; "Boa Ideia", que viaja em uma situação na qual se configura a paralisação e o destravamento das ruas de São Paulo; "Batuqueiro", trazendo a arte de um batuqueiro que roda o mundo; e "A Voz da Musa", que dá voz a fonte de inspiração para que ela revele seu ponto de vista sobre o compositor.

"Cheganças" desde a época do grupo Rumo, Ná Ozzetti e Luiz Tatit concebem com muita propriedade uma maneira única e criativa de compor canções, nas quais as palavras têm seus sons cantados, entoados, ritmados, melodizados, harmonizados e, por vezes, dissecados para dizer musical e poeticamente o que há de ser dito.