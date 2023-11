A Agência Bori, O Joio e o Trigo e a Cátedra Josué de Castro, da Universidade de São Paulo (USP), promovem no dia 5 de dezembro, às 10h, a oficina "A comida do futuro vem de laboratórios?", voltada para jornalistas e estudantes no último ano de graduação. As inscrições para o evento vão até o dia 17 de novembro.

O objetivo da formação é discutir inovações alimentares a partir de novas tecnologias, como o cultivo de carne a partir de células animais, e suas implicações éticas.

Cientista Mark Post exibe amostras de carne in vitro, ou carne cultivada cultivada em laboratório, na Universidade de Maastricht, na Holanda - Francois Lenoir - 9.nov.11/Reuters

Como as vagas são limitadas, haverá seleção dos alunos, que deverão confirmar suas inscrições com uma doação no valor de R$ 10 (estudantes) ou R$ 20 (profissionais) destinada à Paróquia São Miguel Arcanjo, de São Paulo (SP).

Os participantes terão a oportunidade de concorrer a duas microbolsas no valor de R$ 8.000, direcionadas ao desenvolvimento de reportagens sobre temas de relevância para a sociedade. Mais informações serão divulgadas durante a própria oficina.

Participam do evento John Wilkinson, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e autor do livro "O mundo dos alimentos em transformação", Ricardo Abramovay, professor da Cátedra Josué de Castro e do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de "Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia", e Nadine Marques, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro, nutricionista e doutora em saúde pública.

A mediação é do jornalista João Peres, de O Joio e o Trigo.