No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo, lembram o legado do primeiro presidente eleito após a ditadura militar argentina (1976-1983), Raúl Alfonsín, morto em 2009.

O episódio aborda o contexto de comemoração dos 40 anos da redemocratização argentina em meio a um cenário eleitoral tenso, previsto para se definir no dia 19 de novembro, data do segundo turno das eleições.

Um homem caminha ao lado de uma faixa alusiva à celebração dos 40 anos do retorno da democracia e da eleição do ex-presidente Raúl Alfonsín, em Buenos Aires - Luis Robayo - 30.out.23/AFP

O programa também explica a nova onda de violência no Rio de Janeiro, marcada pela disputa de poder entre milícias diferentes e pela mistura destas com o narcotráfico, e traz uma análise dos resultados eleitorais na Colômbia. As eleições regionais foram uma derrota para o presidente Petro e levaram a um aumento da presença de clãs políticos familiares no interior.

O podcast, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e de conhecer mais o idioma usado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

O programa traz, toda semana, três temas para o debate, em geral com material de apuração própria, e entrevistas com protagonistas da notícia, como presidentes, candidatos, chanceleres e analistas.

Ouça o episódio abaixo.