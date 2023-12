Uma reportagem do Los Angeles Times sobre a morte do ator Matthew Perry foi a mais lida de 2023, segundo lista divulgada na última semana pela empresa de tecnologia Chartbeat, que faz monitoramento de audiência.

Assinado por Richard Winton, Matt Brennan e Connor Sheets, o texto intitulado "Astro de Friends Matthew Perry morre aos 54, encontrado em hidromassagem de sua casa em Los Angeles" trouxe, em primeira mão, detalhes sobre os movimentos iniciais no local depois que o ator foi encontrado morto, com entrevistas com autoridades e testemunhas.

O ator Matthew Perry em evento em Beverly Hills em 2010; ator foi encontrado morto em 28 de outubro deste ano na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles - Chris Delmas - 1.ago.10/AFP

"As extensas fontes de Richard nos permitiram confirmar a morte de Perry muito antes de qualquer declaração oficial ser emitida. E o encontro exclusivo de Matt com Perry no L.A. Times Festival of Books no início deste ano nos deu profundidade e contexto", disse B.J. Terhune, editor-chefe assistente do veículo, ao Poynter.

"Também enviamos Connor Sheets à casa de Perry naquela noite, onde ele pôde fornecer notícias da cena, incluindo entrevistas com vizinhos, e dar ainda mais alcance à história."

Além da morte do ator de "Friends", pautas sobre a guerra em Gaza, crimes e o submersível Titan, que implodiu durante tentativa de visitar os destroços do Titanic, em junho, estiveram entre as mais acessadas pelo público neste ano.

A segunda mais lida foi uma reportagem também do L.A. Times sobre o homem de 72 anos suspeito de ser o autor do ataque em uma boate em Monterey Park, na Califórnia, em janeiro, que cometeu suicídio.

Completou o pódio a reportagem da CNN que contou a história de uma mulher que terminou com o namorado e foi morar com um homem que conhecia havia 3 semanas.

Para montar a lista, o Chartbeat leva em conta o número de usuários e o tempo total de leitura dos textos de todos os seus clientes —cerca de 60 mil veículos. Foram analisadas 39 milhões de URLs publicadas em 2023.

Apesar dos números significativos, uma gama de veículos que não são clientes da empresa ficaram de fora. Outro ponto a ser considerado ao analisar a lista é a ferramenta paywall; sites gratuitos têm maior abertura para receber múltiplos acessos e entrar na contagem.