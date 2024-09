São Paulo

Jornalistas de todo o Brasil podem participar da coletiva online "10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira: evidências científicas e impacto nas políticas públicas", organizada pela Agência Bori e o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP (Nupens).

A dieta planetária consiste em uma alimentação predominantemente feita com legumes, verduras, frutas e cereais integrais - Crédito: Unsplash

O evento, exclusivo para jornalistas, ocorre no dia 11 de setembro (quinta-feira), das 9h30 às 11h, via Zoom, e vai discutir as contribuições da obra, que completou 10 anos de publicação neste ano.



O material, produzido pelo Nupens para a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), orienta sobre iniciativas para garantir acesso à alimentação saudável e adequada à população, e serviu de base para a criação da nova rotulagem de alimentos.

Estarão presentes as pesquisadoras do Nupens, Renata Levy, Ana Paula Bortoletto e Kamila Gabe.



A atividade tem apoio do Instituto Ibirapitanga. As inscrições podem ser realizadas até 10 de setembro por este formulário.