São Paulo

A RedLabora, rede internacional de jornalistas do trabalho, criada pela Repórter Brasil, dará duas bolsas de US$ 2.000 (aproximadamente R$ 11 mil) para produção de reportagens especiais sobre o mundo do trabalho na América Latina.

Imigrantes haitianos disputam lugar para entrar na van "Missão de Paz", para irem ao Ministério do Trabalho para providenciar documentação, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em São Paulo (SP), em 2014 - Moacyr Lopes Junior/Folhapress

As reportagens podem ser em texto, vídeo ou áudio. As propostas devem detalhar o contexto, abordagem, perguntas norteadoras, possíveis fontes, cronograma e plano de trabalho da pauta.



A organização prioriza temas como direitos humanos e trabalhistas, migração, crise ambiental, mudanças climáticas e Amazônia, multinacionais e cadeias produtivas e tecnologias contemporâneas.



Além de informações de contato do participante, a inscrição deve conter minibio com experiência acadêmica e profissional e links para reportagens anteriores.

Um comitê formado por representantes da RedLabora avaliará as propostas. A escolha dos vencedores vai considerar o alinhamento com os temas prioritários, qualidade da pré-apuração, originalidade e relevância jornalística.



As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de setembro, por meio deste formulário on-line. As propostas podem ter um ou mais autores, devidamente identificados.



O regulamento do concurso está disponível no site: redlabora.org/regulamento-de-bolsas/. O resultado será divulgado em 8 de outubro.