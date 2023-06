Com o Campeonato Brasileiro aproximando-se de completar um terço, um nome surge como candidato a melhor atacante estrangeiro da competição.

Esse nome não é o do argentino Germán Cano, 35, artilheiro do Brasileiro de 2022, com 26 gols, nem o do seu compatriota Jonathan Calleri, 29, que anotou 18 vezes na edição passada.

Disputando seu primeiro Brasileiro, o uruguaio Thiago Borbas, 21, que nem titular do Bragantino é, tem feito gols com pouco tempo em campo, e gols muito importantes para a equipe do interior paulista.

O uruguaio Thiago Borbas cabeceia a bola em jogo do Bragantino contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana, em La Plata, na Argentina - Luis Robayo - 7.jun.2023/AFP

Se o time de Bragança Paulista, que joga nesta quinta-feira (22) contra o Flamengo pela 11ª das 38 rodadas, está na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana, deve-se a dois dos quatro gols de Borbas no campeonato.

O atacante atuou em oito dos dez jogos do Bragantino até aqui, sempre saindo do banco de reservas, e foi o responsável pelo gol de empate da equipe em duas partidas fora de casa.

Diante do Cuiabá, em abril em Mato Grosso, anotou aos 41 minutos do segundo tempo, e a partida terminou 1 a 1. Contra o Grêmio, em maio em Porto Alegre, mandou a bola para as redes nos acréscimos da segunda etapa, decretando o 3 a 3.

Ele marcou também na vitória por 2 a 0 contra o Athletico-PR e na derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

Os quatro gols são o dobro do que marcou o afamado Luis Suárez, 36 (quatro Copas do Mundo no currículo), pelo Grêmio nas mesmas oito partidas.

O que impressiona é que Borbas jogou uma média de apenas 27 minutos por jogo, conseguindo fazer um gol a cada 55 minutos em campo.

Na comparação com Cano (três gols em 11 jogos) e com Calleri (quatro gols em dez partidas), que são os outros estrangeiros artilheiros do Brasileiro deste ano, Borbas registra eficiência muitíssimo superior.

O centroavante do Fluminense demorou 294 minutos (quase quatro jogos) para mandar a bola para dentro do gol adversário, e o do São Paulo, 199 minutos (mais de dois jogos). Os dois atuaram, em média, 80 minutos por confronto, ou o triplo do tempo oferecido a Borbas.

O principal goleador do Brasileiro, com oito gols em nove jogos, é Tiquinho Soares, do líder Botafogo, que faz um gol a cada 92 minutos –perto de um por partida, em média. Suárez demorou 354 minutos para fazer cada um de seus gols.

A boa performance de Borbas, que é ex-artilheiro do River Plate (não o da Argentina, mas o seu homônimo do Uruguai), chamou a atenção do treinador Marcelo "El Loco" Bielsa.

Thiago Borbas em ação no amistoso do Uruguai contra a Nicarágua no estádio Centenario de Montevidéu - Eitan Abramobvich - 14.jun.2023/AFP

O argentino, que assumiu recentemente o comando da seleção uruguaia, listou Borbas em sua convocação inicial, para os amistosos dos últimos dias contra Nicarágua (4 a 1) e Cuba (2 a 0). Foi a primeira vez do jogador de 1,81 m e 69 kg na seleção principal de seu país.

Natural de Montevidéu, pôde atuar em sua cidade natal nesses dois duelos (ambos no estádio Centenario), sendo que começou como titular no segundo. Não conseguiu, entretanto, fazer gol nessas partidas.

Borbas pretende retomar a fase artilheira no retorno ao Bragantino. Para isso, contará com o apoio da torcida, já que o time fará quatro jogos seguidos em casa: Flamengo e Goiás (pelo Brasileiro), Tacuary, do Paraguai (pela Copa Sul-Americana) e Juventus (pela Copa Paulista).

Agora com o status de selecionável do Uruguai, é possível que o treinador do Bragantino, o português Pedro Caixinha, lhe dê mais minutos para mostrar do que é capaz.