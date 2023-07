Na janela de transferência em andamento, o Arsenal tem se destacado nas compras. Com o mercado aberto há pouco mais de um mês, o time londrino reforçou-se com três jogadores considerados top de linha.

Chegaram para as fileiras dos Gunners o volante inglês Declan Rice, ex-West Ham, por € 116,6 milhões (R$ 628,5 milhões), na transação mais cara até agora desse período, o meia-atacante alemão Kai Havertz, ex-Chelsea, por € 75 milhões (R$ 404,2 milhões), e o zagueiro holandês Jurriën Timber, ex-Ajax, por € 40 milhões (R$ 215,6 milhões).

Todos eles estiveram com suas respectivas seleções na Copa do Mundo de 2022, no Qatar –Rice e Timber foram titulares.

O volante Declan Rice, principal contratação do Arsenal até agora para a temporada 20023/2024, durante treino do time inglês em Fairfax (EUA) - Geoff Burke - 17.jul.2023/USA Today Sports via Reuters

O Arsenal, controlado pelo grupo Kroenke Sports & Entertainment, dos EUA, abriu os cofres com o intuito de fazer bonito não só na Premier League (a divisão de elite na Inglaterra) como na Champions League (o principal interclubes da Europa), torneio que disputou pelo última vez em 2016/2017.

Com o investimento no trio, o atual vice-campeão inglês assumiu a ponta dos clubes com o elenco mais caro do futebol: € 1,21 bilhão (R$ 6,52 bilhões). A conta é feita pelo site alemão Transfermarkt, especializado na avaliação do valor de mercado dos futebolistas.

O antigo líder, o Manchester City, que é o atual campeão europeu e não perdia a primeira colocação havia mais de dois anos, tem seu pé de obra avaliado hoje em € 1,19 bilhão (R$ 6,42 bilhões).

Os jogadores mais caros dos Citizens são o centroavante norueguês Haaland, 22 (€ 180 milhões), e o meia-atacante inglês Phil Foden, 23 (€ 110 milhões).

Completam o top 5 da lista do Transfermarkt das equipes com plantel mais valioso o Paris Saint-Germain (€ 1,02 bilhão), o Real Madrid (€ 991 milhões) e o Bayern de Munique (€ 954,5 milhões). O brasileiro mais bem colocado (€ 165,4 milhões) é o Flamengo, 63º no geral.

O zagueiro holandês Timber, ex-Ajax, em treinamento do Arsenal em Fairfax, nos Estados Unidos - Geoff Burke - 17.jul.2023/USA Today Sports via Reuters

A idade é um dos fatores que mais influenciam na definição do valor de mercado de cada jogador, e as recentes contratações do Arsenal ainda são bem jovens.

Rice e Havertz estão com 24 anos, e Timber, com 22. Segundo o Transfermarkt, o atleta mais valioso da equipe é o ala ofensivo Bukayo Saka, 21, avaliado em € 120 milhões.

Pela análise dos dados da plataforma, o Arsenal, contudo, pagou caro tanto por Rice como por Havertz, já que eles têm valor atual estimado em, respectivamente, € 90 milhões e € 55 milhões.

Ao analisar a chegada do Arsenal ao topo, o site afirma que há uma chance razoável de essa posição ser temporária e o Manchester City –administrado pelo Abu Dhabi United Group, dos Emirados Árabes Unidos­– reassumir o posto.

"É difícil dizer qual clube terá o elenco mais valioso no final da janela de transferências, mas não é improvável que o Man City ultrapasse o clube do norte de Londres novamente. Se trouxerem Josko Gvardiol, do Leipzig, por exemplo, e o Arsenal vender Kieran Tierney, Thomas Partey e Folarin Balogun, os Citizens estariam cerca de € 150 milhões à frente dos Gunners."

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

A janela de transferências permanece aberta nas principais ligas europeias até o dia 1º de setembro, e até agora o clube treinado por Pep Guardiola gastou "apenas" € 29,1 milhões para se reforçar com o volante croata Mateo Kovacic, 29, que deixou o Chelsea.

Para que seja feita uma comparação do valor de jogadores de ponta que atuam na Europa (como os citados neste texto) com os destaques do Campeonato Brasileiro, basta expor que, de acordo com o Transfermarkt, os mais valiosos por aqui –todos atacantes– são os flamenguistas Pedro, 26 (€ 22 milhões), e Gabigol, 26 (€ 21 milhões), e o palmeirense Endrick, 16 (€ 20 milhões), que foi negociado com o Real Madrid no fim de 2022 mas fica no time paulista até a metade de 2024.

Os três são os únicos dentre os que participam da principal competição no Brasil com cotação igual ou superior a € 20 milhões (R$ 107,8 milhões).