Qual o melhor time do mundo?

No momento em que escrevo este texto, o Manchester City, da Inglaterra. O atual campeão europeu e inglês lidera ranking da Opta, empresa de dados esportivos com sede em Londres.

O Man City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola e liderado em campo pelo meia belga De Bruyne e pelo artilheiro norueguês Haaland, é seguido pelo Bayern (campeão alemão), pelo Liverpool (Inglaterra), pela Inter de Milão (vice-campeã europeia) e pelo Napoli (campeão italiano).

Jogadores do Manchester City posam para foto antes de jogo de pré-temporada diante do Atlético de Madrid em Seul, na Coreia do Sul - Jung Yeon-je - 30.jul.2023/AFP

A lista baseia-se em um modelo matemático, o sistema Elo (sem relação com a bandeira de cartão de crédito), e é atualizada dia a dia.

O modelo avalia o desempenho de cada clube jogo a jogo, e a pontuação considera diferentes fatores, como o campeonato, o país e o continente, bem como a importância da partida e margem de gols de uma vitória.

O que não muda é isto: em um confronto, todos os pontos ganhos por uma equipe (a quantidade é variável) são igualmente perdidos pelo seu oponente. Quando um time acumula dez pontos, por exemplo, o seu adversário naquela partida tem descontados dez pontos.

Dentre os cem primeiros do ranking, que tem um total de 13.107 times (espalhados por 183 países), apenas quatro não são europeus: dois brasileiros, um argentino e um mexicano.

Gustavo Gómez, zagueiro e capitão do Palmeiras, vibra com a vitória do time sobre o Atlético-MG na Libertadores, no Mineirão - Rafael Costa - 2.ago.2023/AFP

O Palmeiras, atual campeão do Brasileiro, é o não europeu mais bem colocado, na 62ª colocação, com a mesma pontuação que o Sturm Graz, da Áustria.

O Flamengo, ganhador da Libertadores-2022, aparece em 80º, igualando-se em pontos ao Copenhague, da Dinamarca. O River Plate está em 85º, e o Monterrey, em 95º.

No top 100, a equipe dirigida por Abel Ferreira é a segunda que mais galgou posições no intervalo de sete dias: 11. Melhor, só o turco Besiktas (12).

Os times pelos quais atuam os mais badalados jogadores de 15 anos para cá estão bem longe de figurar em lugar destacado no ranking.

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, que conta com o português Cristiano Ronaldo, está na 224ª colocação –é o terceiro de seu país, atrás de Al-Ittihad e de Al-Hilal.

Antes de se aventurar no futebol saudita, o CR7 atuava no Manchester United, hoje o nono do ranking.

Cristiano Ronaldo (de amarelo) defende o Al-Nassr em confronto saudita contra o Al-Shabab pela Liga dos Campeões Árabes - 28.jul.2023/AFP

O Inter Miami, que se reforçou com Messi, aparece em 574º lugar, atrás de 21 times da MLS, a principal liga de futebol de EUA/Canadá.

A recente chegada do argentino, essencial para a medíocre equipe melhorar muito (três vitórias em três jogos desde a estreia do craque), fez com que o Inter Miami galgasse 202 posições no hiato de uma semana.

Messi passou as duas últimas temporadas no Paris Saint-Germain, 15º colocado no ranking.

Afora Palmeiras e Flamengo, os clubes brasileiros mais bem avaliados são o Botafogo, em grande fase, liderando o Brasileiro (118º na lista), o Fluminense, que conta com o técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz (143º), o São Paulo (175º), o Atlético-MG (185º), o Fortaleza (200º), o Corinthians (203º), o Bragantino (205º) e Internacional (210º).

Os brasucas com pior avaliação (137 clubes estão ranqueados) são o potiguar Globo (4.688º ligar), o rondoniense Real Ariquemes (4.742º) e o roraimense Náutico (4.912º).

E o pior time do mundo, na lanterninha ( 13.107º colocado) do ranking da Opta?

É o Lake Macquarie, clube semiprofissional australiano, da cidade homônima, com mais de cem anos de história (fundado em 1912).

Neste ano, o time disputou 21 jogos. Foram 19 derrotas, incluindo um 9 a 0 e um 8 a 0, um empate e uma solitária vitória.