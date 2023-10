Lamine Yamal, do Barcelona, passou a ser neste domingo (8), aos 16 anos e 87 dias de idade, o mais jovem atleta a fazer um gol no Campeonato Espanhol.

Foi no empate por 2 a 2 com o Granada –ele fez o primeiro gol dos visitantes, entrando com bola e tudo na meta adversária.

Considerado a mais nova joia do Barça, Yamal, nascido em Esplugues de Llobregat, na Grande Barcelona, renovou no começo deste mês contrato até 2026, tornando-se o novo integrante de um seleto clube, o de jogadores com multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,43 bilhões de reais).

Lamine Yamal, 16, comemora ao fazer seu primeiro gol pelo Barcelona no Campeonato Espanhol, contra o Granada - Jorge Guerrero - 8.out.2023/AFP

Pelo que se tem conhecimento, somente atletas do Barcelona e do Real Madrid, totalizando 13, possuem em seus contratos cláusula que estipula o depósito desse valor para outro clube conseguir contratá-los. Há três brasileiros nesse grupo.

Do Barcelona, são eles, além de Yamal: Raphinha, 26, os espanhóis Ferrán Torres, 23, Pedri, 20, Ansu Fati (emprestado ao inglês Brighton), 20, Gavi, 19, e Balde, 19, o francês Koundé, 24, e o uruguaio Araújo, 24.

Do Real Madrid, estão na lista Vinicius Junior, 23, Rodrygo, 22, o francês Camavinga, 20, e o inglês Bellingham, 20.

Ao acrescentar ao contrato uma multa dessa magnitude (1 bilhão de euros é mais do que vale, por exemplo, a Inter de Milão, atual vice-campeã europeia, avaliada em 980 milhões de euros pela revista Forbes), os clubes tentam dificultar que mercados megarricos, como a emergente Arábia Saudita, levem embora seus talentos.

Yamal, canhoto de 1,80 m, antes do feito no Espanhol ganhara manchetes na mídia esportiva mais de uma vez, a mais recente na semana passada, por se tornar o mais jovem futebolista ao começar uma partida da Champions League, o principal interclubes da Europa.

Com 16 anos e 83 dias, ele esteve no 11 inicial do Barcelona contra o Porto, em Portugal, superando o lateral esquerdo nigeriano Babayaro, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Atlanta-1996 e que tinha 16 anos e 86 dias quando escalado pelo Anderlecht (Bélgica) contra o Steaua Bucareste (Romênia) em 1994.

Filho de pai marroquino e mãe guineense (Guiné Equatorial), Yamal é cria do próprio Barça, onde começou a jogar aos 6 anos. Ele atua pela direita do ataque, em estilo similar ao de Raphinha, e defende as seleções de base da Espanha desde 2021.

Na seleção adulta do país, estreou no dia 8 de setembro, contra a Geórgia, e estabeleceu dois recordes: o mais jovem a vestir a camisa da equipe principal, aos 16 anos e 57 dias, e também a fazer um gol. A Espanha goleou por 7 a 1 no jogo disputado em Tbilisi.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Em tempo: o mais jovem jogador a fazer um gol no Campeonato Brasileiro é Toninho de Matos. Hoje com 61 anos, o ex-meia-atacante saiu do banco de reservas e marcou aos 40 minutos do segundo tempo pelo Comercial-MS, diante do Mixto-MT, no empate por 2 a 2 em 1978 –ele tinha, no dia 2 de abril, 15 anos, 9 meses e 16 dias.