Que critérios devem ser utilizados para avaliar a qualidade de um treinador?

Capacidade de gerenciar um grupo, quantidade de vitórias, eficiência tática, futebol bem jogado e troféus conquistados são alguns fatores a serem postos na balança.

Para quase todo torcedor, o que mais importa é o título. Se o técnico conseguir fazer a equipe erguer a taça, o caminho até a glória, pedregulhoso ou não, com espetáculo ou não, deixa de ser relevante.

Recém-anunciado pelo Flamengo, Tite está de volta à cena futebolística depois de quase um ano, afastado que esteve da profissão desde a queda do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

Tite durante entrevista como treinador do Brasil em Doha, no Qatar, durante a Copa do Mundo de 2022 - Gabriela Biló - 4.dez.2022/Folhapress

Pode-se afirmar que ele é um dos grandes treinadores da atualidade, fazendo frente a gente da estirpe de Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid, que deve assumir o Brasil em 2024), Didier Deschamps (seleção francesa)?

Levando-se em consideração um aspecto específico, e tendo como universo de análise o atual e/ou mais recente trabalho, Tite é o melhor entre os tidos como melhores.

Por melhores hoje, afora os já mencionados, fazem parte da lista Jürgen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Thomas Tüchel (Bayern), Lionel Scaloni (seleção argentina), Simone Inzaghi (Inter de Milão), Luciano Spalletti (seleção italiana, ex-Napoli).

Pois Tite supera todos esses, e mais alguns que também ostentam fama, no aproveitamento de vitórias. E, sabendo-se que elas, as vitórias, são essenciais para se atingirem conquistas, trata-se de fator importantíssimo a ser considerado.

Com a seleção brasileira, a qual comandou de 2016 a 2022, o gaúcho Adenor Leonardo Bacchi (nome de batismo de Tite) obteve 74% de vitórias (60 em 81 partidas). Mais que o espanhol Guardiola no Man City (72%), mais que o italiano Ancelotti no Real (69,5%), mais que o francês Deschamps com a França (65%).

O técnico Pep Guardiola tem aproveitamento de vitórias de 72% no Manchester City, abaixo do que obteve Tite com a seleção brasileira - Marco Bertorello - 9.out.2023/AFP

Em um ranking com 13 nomes, Tite é o campeão na porcentagem de triunfos.

Fernando Diniz, treinador interino do Brasil, tem porcentagem de vitórias de 57% considerando os jogos pelo Fluminense (na atual passagem pelo clube) e pela seleção - Ricardo Moraes - 9.jul.2023/Reuters

Tite tornou-se figura impopular entre a maioria dos brasileiros porque as quedas nas quartas de final de duas Copas do Mundo arranharam sua imagem –fracasso em Copa, a culpa é quase sempre do treinador.

Porém sua passagem pela seleção brasileira, mesmo com só um título (Copa América-2019) em quatro possíveis (duas Copas América e duas Copas do Mundo), na frieza dos números que computam o aproveitamento de vitórias, foi um sucesso.

A cada quatro partidas, o Brasil de Tite ganhou três.

Repetirá isso no Flamengo? Será um baita desafio, já que o melhor desempenho dele em passagem por um clube, no referente à porcentagem de vitórias, foi com o Corinthians, de 2014 a 2016: 61%.