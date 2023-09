Lisboa

O cantor e compositor Caetano Veloso, 81, será homenageado no nome do novo programa de intercâmbio universitário entre os estados-membros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro de Portugal, António Costa (Partido Socialista), durante uma cerimônia em que condecorou o artista brasileiro com a medalha do mérito cultural português, na última terça-feira (12).

O cantor e compositor Caetano Veloso foi condecorado com a medalha do Mérito Cultural de Portugal, em cerimônia liderada pelo premiê luso, António Costa - Reprodução/Twitter/antoniocostapm

O projeto educacional foi batizado de "Frátria", palavra que faz referência à irmandade das nações que falam português, presente na canção "Língua", de 1984. "A língua é minha pátria/ E eu não tenho pátria, tenho mátria/ E quero frátria", diz a letra, que faz uma exaltação, repleta de provocações, ao idioma.

"Foi em alusão a esse verso de Caetano Veloso que no passado mês de agosto, na cúpula da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, depois de o presidente Lula citar precisamente esse verso, propusemos a criação de um programa de intercâmbio de estudantes entre todos os estados-membros da CPLP, semelhante ao programa Erasmus que existe na Europa, e que deverá receber o nome de 'Frátria'", disse o premiê luso.

Os detalhes da iniciativa, bem como as regras de participação, ainda não foram revelados. Durante seu discurso no encontro de líderes da CPLP, o primeiro-ministro de Portugal já havia manifestado seu desejo de elaborar um programa de mobilidade acadêmica da lusofonia.

Na cerimônia de condecoração, realizada nos jardins da residência oficial do premiê, em Lisboa, António Costa elogiou o papel de Caetano Veloso para a língua portuguesa.

"As canções e a poesia de Caetano fazem parte do nosso patrimônio comum. A sua obra, das mais extraordinárias e inventivas do nosso tempo, é um motivo de orgulho para todos os que falam português", afirmou.

Caetano Veloso recebe a medalha do Mérito Cultural do primeiro-ministro luso, António Costa (ao centro), e do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva - Reprodução/Twitter/antoniocostapm

O líder socialista destacou ainda a importância do artista também para os portugueses.

"Caetano Veloso foi um dos músicos brasileiros que ajudou a minha geração a ouvir o português em canção. Perceber que a palavra cantada não tinha de ser só em inglês. Caetano Veloso reconciliou-nos com a nossa própria poesia, com o nosso fado e a redescobrir as nossas próprias heroínas", completou.

Caetano agradeceu a homenagem e voltou a exaltar a língua portuguesa. "O fato de falar português é uma coisa que me honra, e que também me dá responsabilidades"

O artista está na Europa para uma temporada de shows. Os cinco concertos em Portugal, três em Lisboa e dois no Porto, tiveram lotação esgotada.

Em 4 de setembro, Caetano recebeu o título de doutor honoris causa pela Faculdade de Doutores da Universidade de Salamanca, na Espanha.