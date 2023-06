Fevereiro, início das aulas e correria para comprar o material escolar. Eu sempre pedia para minha mãe comprar cadernos que tinham figurinha.

"Ah não, esse não tem!"

Eles geralmente eram mais caros, mas para me agradar ela deixava eu escolher pelo menos um.

Enfim, as aulas começavam e todo mundo queria ver as figurinhas do pessoal da sala. Sim, é óbvio que a gente fazia troca, porém eu nunca troquei a maior. Aquela que fica no meio, quase sempre tem formato de coração e ocupa praticamente a folha inteira das figurinhas.

Anastasia Shuraeva/Pexels

O engraçado disso tudo é que eu realmente guardei e não foi só uma. Eu detive todas as figurinhas maiores, de todos os anos, esperando que o momento certo chegasse. A ironia disso é que ele não chegou.

Passou a escola, passou a faculdade, passou o estágio e o trabalho.

Passaram dias, passaram semanas, passaram meses e até anos.

E se o momento chegou e eu não percebi? Poderia ter colado a figurinha na prova de matemática que eu tirei 10. Poderia ter colocado na folha que eu preenchi quando aprendi a tabuada de cor. E se eu tivesse grudado na folha com o resultado da minha aprovação no vestibular? Será que eu realmente não tive o momento certo?

O tempo é um referencial importante. Afinal, tínhamos tanto medo de gastar no momento errado que acabamos achando que nenhum tempo seria o certo. E agora?

Ouço todos falando para viver cada dia como se fosse o último, mas, sinceramente, parece que estamos preocupados somente com os afazeres e até esquecemos que um dia tivemos figurinhas.

Eu acho que melhor que colar as figurinhas no momento certo é você lembrar que elas existem. As figurinhas só estão esperando para serem comemoradas.

Procura, procura e cola. Sem medo. Se não for o momento certo, pelo menos você tentou.

Procura, procura e cola. Sem arrependimento. Se você sentiu vontade é porque naquele momento te marcou.

No fim, cole suas figurinhas.

Ana Carolina Arenso tem 19 anos e mora em Maringá, no norte do Paraná. É discente do curso de Comunicação e Multimeios na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Ama a arte de escrever.

