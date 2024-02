Por anos a fio, amigos e pacientes me disseram: "Vá viajar". Por um caráter perfeccionista e teimoso, resisti pelos mesmos anos. Hoje venho falar do dia seguinte.

No decorrer da vida, é esperado (e até saudável) que finquemos raízes numa cidade, num trabalho, numa família. O cotidiano nos absorve, fazendo com que os problemas do dia a dia prendam nosso olhar e exijam solução imediata. O presente nos domina –sem dúvidas, a ocasional ansiedade pelo futuro bate à porta e a nostalgia por um tempo que se foi mostra a cara, mas é o presente que nos puxa. Até que ele se torna passado. Até que os promissores anos do futuro sejam hoje.

Enquanto nos movimentamos pelo mundo, nossa vida habitual fica suspensa. E , de repente, nos tornamos meninos de novo. - Catarina Pignato

Uma viagem –e quanto mais diferente do cotidiano for, melhor –representa uma pausa. Enquanto nos movimentamos por cidades novas, trilhas na natureza ou fazemos passeios de barco, nossa vida habitual fica suspensa. E, de repente, nos tornamos meninos de novo. A menininha feliz pisando nos quadrados amarelos. O garotinho no carro de brinquedo como se fosse piloto. A cada parada para uma selfie, vemos a nós mesmos por ângulos esquecidos. A cada paisagem, uma pintura onde adentramos.

Ao voltarmos para casa encontramos os mesmos cômodos, a mesma cama, a roupa que ficou para lavar. Mas há uma sensação diferente, agora. Uma fagulha que se acendeu e não queremos que se apague.

Que ela não se apague! Que continuemos explorando esse mundo, deixando um bom rastro para além dos nossos caminhos de sempre.

Wellington Sacoman é psicólogo clínico há mais de uma década, nascido em Vinhedo e morador de Valinhos. Aos 33 anos, persegue o desejo de deixar uma boa trajetória neste mundo. Fez a primeira viagem internacional em janeiro de 2024.

