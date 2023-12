São Paulo

A banda Djavú, surgida na Bahia, figura como um exemplo controverso na música brasileira, especialmente no Pará. Conhecida por suas alegações de plágio e apropriação cultural, a banda, após um hiato de 15 anos, retorna ao cenário musical, trazendo à tona memórias de um passado turbulento que marcou profundamente a relação com o tecnomelody paraense, um gênero que é mais do que música —é um símbolo de identidade cultural da região.

Capa do primeiro disco da banda baiana Djavú, acusada de plágio - Divulgação

A ascensão da Djavú em 2009 foi um fenômeno. Com a rápida conquista da fama nacional, a banda parecia destinada ao sucesso. No entanto, essa trajetória foi logo manchada por acusações de plágio, com muitas de suas músicas sendo identificadas como cópias de trabalhos de artistas do Pará. "Não Desligue o Telefone", um de seus hits, foi um dos alvos dessas acusações. Mas foi com "Rubí", alegadamente uma imitação da obra de Beto Barbosa, que a situação se agravou.

As acusações contra a banda ganharam grande repercussão em 2011 com a publicação de "Watergate do Tecnobrega - Conheça a verdadeira história da Banda Djavú", por Timóteo Timpin. Esse artigo, revelador, expôs as práticas de plágio e apropriação cultural da Djavú, desencadeando uma forte onda de repulsa na comunidade musical do Pará.

As consequências dessas revelações foram dramáticas. A popularidade da Djavú no Pará, e em outras regiões, desabou, um colapso em paralelo ao que aconteceu com o tecnomelody como gênero —um declínio comparável à queda do ex-presidente americano Richard Nixon após o escândalo de Watergate, em agosto de 1974. A imagem do gênero foi afetada negativamente, e isso teve implicações para artistas e fãs por todo o país.

Formação original da banda Djavú com Geandson Rios DJ, Juninho Portugal e Nádila Freire - Reprodução

Agora, após 15 anos, a banda Djavú tenta um retorno que é encarado com cautela e ressentimento no Pará. Esse retorno não é apenas o ressurgimento de uma banda, mas também a reabertura de um capítulo doloroso na história musical da região. O público paraense, marcado pela lembrança das controvérsias passadas, questiona se a banda poderá redimir sua imagem e recuperar a confiança que outrora perdeu.

A história da banda Djavú é um lembrete da importância da integridade na arte e do respeito às tradições culturais. A maneira como a banda lidará com seu passado e a recepção que encontrará no presente será determinante para o seu futuro e, possivelmente, para o futuro do tecnomelody. Conforme ilustrado por Timóteo Timpin, a trajetória da banda serve como um exemplo claro dos desafios enfrentados pelos artistas na indústria musical e dos impactos duradouros que a falta de originalidade e o desrespeito pelas raízes culturais podem ter sobre toda uma comunidade.

Com seu retorno, a banda enfrenta o desafio de não apenas reconquistar o público, mas também de se reconciliar com um passado marcado por inúmeras denúncias e apropriações. Resta ver se essa nova fase da Djavú será uma oportunidade para redenção ou se reacenderá as faíscas de uma antiga disputa cultural.