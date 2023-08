Brasília

Sabe aquela roupa que não está suja o bastante para lavar, mas também não está limpa o suficiente para guardar de volta no armário? A organizadora pessoal Ingrid Lisboa tem uma receita caseira para resolver a situação dessas peças.

A mistura, com água, álcool e vinagre, é indicada para tirar o odor de uma roupa que foi pouco usada. Pode ser, por exemplo, uma blusa com a qual a pessoa foi a um restaurante e está com um pouco do cheiro do ambiente.

Mistura deve ser aplicada na roupa com um borrifador - Adobe Stock

Ingrid ressalta que a receita não vai funcionar em uma peça com muito suor. "Aí, a roupa já está suja e precisa ser lavada", afirma.

Aprenda, a seguir, como fazer e aplicar a mistura.

Como tirar o odor da roupa

Em um borrifador de 500 ml, despeje 400 ml de água, 50 ml de álcool 46º e 50 ml de vinagre de álcool

Misture bem e aplique sobre toda a peça. É importante borrifar com força e de longe (ao menos um palmo de distância), para que a solução seja bem espalhada

Espere a roupa secar totalmente antes de vesti-la ou guardá-la no armário. Se a mistura for feita nas medidas indicadas, o vinagre não deixará cheiro

Observações